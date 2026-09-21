Jokin Batiz será el candidato del PNV a la Alcaldía de Lezama (Bizkaia)

Jokin Batiz, candidato del PNV a la Alcaldía de Lezama. - PNV

BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Municipal del PNV de Lezama ha elegido a Jokin Batiz Lejarza, actual primer teniente de alcalde de la localidad vizcaína, como candidato a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales.

Jokin Batiz, de 51 años y nacido en Lezama, es concejal en este municipio desde 2019 y actualmente ejerce como teniente de alcalde, participando especialmente en las áreas de Educación, Cultura y Urbanismo. Su candidatura supone "una nueva etapa" para el PNV de Lezama, que combina "renovación y experiencia municipal", según ha señalado la formación jeltzale.

Batiz ha dicho asumir su elección como candidato con "mucha ilusión y también con responsabilidad". "Lezama es mi pueblo, aquí he nacido, he formado mi familia y he desarrollado mi vida profesional. Estos años en el Ayuntamiento me han permitido conocer todavía mejor sus necesidades y creo que ahora puedo aportar esa experiencia para seguir mejorándolo", ha señalado.

Entre los principales retos para los próximos años, ha situado la vivienda y las oportunidades de las personas jóvenes para desarrollar su proyecto de vida en Lezama. "Tenemos que conseguir que nuestros jóvenes no tengan que marcharse porque no encuentran una vivienda. Que quien quiera quedarse en Lezama, formar aquí su familia y construir aquí su futuro tenga posibilidades reales de hacerlo", ha explicado.

Asimismo, considera prioritario reforzar "el carácter euskaldun" de Lezama e impulsar el uso cotidiano de la lengua vasca. Según ha indicado, no se trata solo de conocerla, sino de utilizarla y "generar espacios y oportunidades para hacerlo".