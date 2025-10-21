Una jornada en el Hospital Cruces debate sobre las enfermedades de la piel, que afectan a más de 250.000 vascos

Más de 150 personas se reúnen en el encuentro del Foro Español de Pacientes, entre ellos profesionales sanitarios y asociaciones de afectados

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Foro Español de Pacientes (FEP) ha celebrado esta martes en el hospital de Cruces, en la localidad vizcaína de Barakaldo, el encuentro 'Más salud, menos riesgos: prevención y diagnóstico precoz de las enfermedades de la piel', que se estima afectan a más de 250.000 vascos. El evento ha reunido a más de 150 personas, entre autoridades, asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios, representantes del ámbito académico y científico y ciudadanía.

Según han explicado desde el FEP, se trata del primer evento de esta comunidad de pacientes afectados por enfermedades de la piel que tiene como objetivo trabajar por la mejora de la calidad de vida de las personas con afecciones cutáneas.

La apertura institucional del encuentro, que se ha desarrollado con el lema 'Da un salto a la salud', ha contado con la participación de la directora gerente del Hospital Universitario de Cruces, Maria Luz Marqués González, el presidente del Foro Español de Pacientes, Andoni Lorenzo Garmendia, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, Manuel García de la Vega, la vocal de la Academia Española de Dermatología y Venereología Rosa Izu, y la directora de Transformación en Salud, Planificación y Participación Ciudadana del Gobierno Vasco, Inés Gallego.

En su discurso inaugural, el presidente del Foro Español de Pacientes ha puesto de relieve la importancia de generar espacios como este foro en el que la profesión médica y las asociaciones de pacientes "dialoguen y expongan de forma conjunta qué son las enfermedades de la piel, cómo se abordan a nivel terapéutico, qué impacto tienen para las personas afectadas, no sólo a nivel físico, y qué necesidades de los pacientes no se están cubriendo".

Además, ha recalcado "el papel protagonista" que debe jugar la administración pública para dotar de los recursos necesarios para atender de forma integral a los pacientes de este tipo de enfermedades, que en País Vasco se estima son más de 250.00 personas.

Tras la inauguración del evento, el doctor Juan Antonio Ratón Nieto, jefe del Servicio de Dermatología de Cruces, ha impartido una charla magistral sobre cuidados básicos de la piel.

En palabras de Ratón Nieto, "es fundamental cuidar de la piel, ya que es la primera barrera que tenemos los seres humanos frente a factores externos, con gestos tan sencillos como una correcta protección solar, la limpieza de la piel y una adecuada hidratación, además de mantener un estilo de vida saludable y evitar irritantes y alérgenos".

No obstante, ha añadido, "ante síntomas persistentes o la aparición de cualquier lesión sospechosa, es imprescindible acudir al especialista". Según ha explicado, enfermedades como la dermatitis atópica, la psoriasis, el vitíligo o la urticaria, entre otras, afectan de manera significativa la calidad de vida de los pacientes.

El vicepresidente primero del Foro Español de Pacientes, Santiago Alfonso, ha explicado que este organismo "surge de la necesidad de crear una comunidad de pacientes que trabaje para agrupar a todas las asociaciones de pacientes dermatológicos que existen, represente a aquellos pacientes que no tienen una asociación de referencia y fomentar la creación de nuevas asociaciones, para defender juntos los derechos de los pacientes, maximizar los esfuerzos, conseguir más presencia política y en definitiva por mejorar la calidad de vida integral con equidad".

El evento también ha acogido diálogos centrados en "afecciones específicas de gran impacto" en la calidad de vida de los pacientes como la dermatitis atópica, la urticaria, el vitíligo y la psoriasis.

AFECTADOS EN EUSKADI

En función de los datos aportados por el Foro, en Euskadi se estima que hay más de 62.000 pacientes con psoriasis, de los que alrededor del 30% presenta la enfermedad en un rango moderado o grave, unas 33.000 personas con vitíligo y cerca de 75.000 con dermatitis atópica, de los que casi 24.000 son casos graves.

Además, se calcula que alrededor de 15.000 personas en el País Vasco sufren de urticaria crónica. Sólo en el área metropolitana de Bilbao, se estima que unas 6.000 personas podían padecer esta enfermedad cutánea.

Al cierre del evento, los asistentes han tenido la posibilidad de hablar directamente con los representantes de las asociaciones de Acción Psoriasis, Asociación de Pacientes Afectados por la Dermatitis Atópica y la Asociación de Pacientes de Vitíligo, así como los médicos especialistas en dermatología de los Hospitales Cruces y Basurto.