Jornada de Navidad fría en Euskadi, con precipitaciones débiles y nieve a partir de 400 metros

Archivo - Nieve en Vitoria-Gasteiz (archivo)
Archivo - Nieve en Vitoria-Gasteiz (archivo) - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 24 diciembre 2025 14:46
   BILBAO, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves, día de Navidad, en Euskadi precipitaciones débiles durante la primera parte de la jornada, que podrían ser en forma de nieve a partir de los 400 o los 600 metros. No se descarta que nieve en cotas inferiores, aunque no se espera que cuaje. A mediodía las precipitaciones remitirán y se irán abriendo claros.

   El viento soplará de componente este y las temperaturas bajarán, de manera que las máximas oscilarán entre los 4 y los 8 grados. Además, se producirán heladas en el interior, sobre todo por la noche.

