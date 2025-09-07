Jornada nubosa y húmeda con temperaturas por debajo de los 20 grados este lunes en Euskadi

BILBAO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada fresca, húmeda y con abundante nubosidad, especialmente en la mitad norte del territorio, y las temperaturas bajarán.

En la vertiente cantábrica predominarán las nubes y se producirán chubascos, pero hacia el sur la nubosidad no estará tan cerrada y la lluvia será más esporádica. El viento será principalmente de componente norte. En cuanto a las temperaturas máximas, bajarán de forma acusada, de modo que en muchas localidades no se van a superar los 20 grados.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 21 grados en la costa y los 19 grados en el interior, mientras que las mínimas rondarán los 12 grados en el interior y los 15-17 grados en zonas del litoral.