Jornada primaveral, con temperaturas máximas de 21 grados en la costa, este miércoles en Euskadi

Cielos nublados en la costa vizcaína - EUROPA PRESS

BILBAO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi otra jornada primaveral, con temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados en la costa.

En la costa el cielo estará poco nuboso y la jornada será soleada, mientras que en el interior habrá algo más de nubosidad y en puntos de la mitad sur podrían producirse incluso algunos chubascos débiles y dispersos.

El viento soplará de componente del sureste y puede soplar de nuevo la brisa en la costa por la tarde. Las temperaturas no experimentarán muchos cambios, con una ligera tendencia al alza. Las mínimas oscilarán entre los 6 grados del interior y los 12 grados en la costa, mientras que las máximas alcanzarán los 21 grados en la costa y no superarán los 16 grados en el interior.