Jornada soleada y cielo prácticamente despejado este domingo por la mañana y nubes por la tarde

BILBAO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada soleada y con el cielo prácticamente despejado a primeras horas de la mañana.

Durante la tarde irán llegando algunas nubes altas por el sur, y en el valle del Ebro se formarán bancos de niebla que podrían persistir hasta el mediodía.

El viento soplará de componente sur flojo por la mañana y por la tarde entrará la brisa en la vertiente cantábrica. Las temperaturas serán parecidas o subirán ligeramente, especialmente en la mitad norte.