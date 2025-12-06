Jornada soleada y con máximas de 20 grados en la costa este domingo en Euskadi

Nubes y claros en la costa vizcaína - EUROPA PRESS

BILBAO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada de ambiente más luminoso y con temperaturas templadas.

Los claros serán amplios durante buena parte del día y el tiempo se mantendrá seco. No obstante, se formarán nieblas matinales en los valles del interior, que en algunas zonas de Álava podrían resultar persistentes.

El viento del suroeste continuará soplando, y lo hará con fuerza sobre todo en zonas altas. Las temperaturas máximas rondarán los 20 ºC en la vertiente cantábrica, mientras que en el resto del territorio se moverán en torno a los 15 ºC.