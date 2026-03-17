Jornada soleada y temperaturas suaves, este miércoles en Euskadi

Archivo - Sol y cielo azul en San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi cielo poco nuboso, con nubes altas a partir de la mañana y algunos bancos de niebla a primeras horas en puntos de la mitad sur.

El viento soplará del sur, con más de intensidad, si bien es probable que haya brisa por la tarde en la costa. Las temperaturas diurnas bajarán pero se mantendrán en general en valores suaves. En las capitales se esperan máximas de 24 grados en Bilbao, 23 grados en San Sebastián y 20 grados en Vitoria.