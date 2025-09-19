Las Jornadas Europeas del Patrimonio en Álava destacarán "la arquitectura como reflejo de la historia y la identidad"

VITORIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025 en Álava, bajo el lema "Ondarea eraikitzen / Construyendo cultura" se celebrarán del 1 de octubre al 1 de noviembre con 31 actividades gratuitas en 15 municipios y concejos del territorio, en las que destacarán "la arquitectura como reflejo de la historia, la identidad y las relaciones sociales".

El programa de actividades se ha presentado en una rueda de prensa en la que la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha destacado que estas jornadas buscan "promover el patrimonio común, sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de protegerlo y poner en valor tanto su dimensión material como inmaterial".

El lema "Construyendo cultura", para la diputada, conlleva valorar "la arquitectura como reflejo de la historia, la identidad y las relaciones sociales, pero también como espacio de encuentro cultural abierto a nuevas miradas".

El programa incluye "propuestas muy diversas" con 24 actividades, algunas de ellas repetidas, que conforman un total de 31 eventos: cine arqueológico del festival FICAB Itinerante; conferencias sobre manuscritos medievales; visitas guiadas a lugares singulares como un palacio barroco en Salinas de Áñana habitualmente cerrado al público, los dólmenes de Salcedo, el cementerio de Llanteno o los caños del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz; recorridos teatralizados; conciertos vinculados a la exposición Musikarta; talleres de irrintzi o presentaciones conmemorativas como la baraja dedicada a las mujeres de la Escuela de Artes y Oficios y Fournier.

Además, se ofrecerán visitas guiadas accesibles a los museos de la red foral dirigidas a personas con discapacidad visual, de movilidad o intelectual. La cita debe concertarse previamente en cada museo o en el correo electrónico educacionmuseosyarqueologia@araba.eus.

Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas necesitan una reserva previa. La programación al completo puede consultarse en la web de la Diputación Foral de Álava, así como en la web general de Europako Ondarea.