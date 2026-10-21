Las Jornadas Europeas del Patrimonio en Bizkaia afrontan su recta final con más de 70 actividades gratuitas

BILBAO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Europeas del Patrimonio continúan llenando octubre de propuestas para acercar a la ciudadanía a la riqueza cultural de Bizkaia. Tras las primeras semanas de programación, todavía quedan por celebrarse más de 70 actividades gratuitas repartidas por todo el territorio, ofreciendo nuevas oportunidades para descubrir espacios, historias, tradiciones y formas de vida que forman parte del patrimonio de Bizkaia.

La iniciativa, coordinada por la Diputación Foral de Bizkaia, ha ofrecido en esta edición más de 270 propuestas culturales en 77 municipios con la participación de 172 entidades organizadoras, consolidándose como una de las principales acciones de divulgación patrimonial del territorio y un ejemplo de colaboración entre agentes culturales, asociaciones, museos y ayuntamientos.

Bajo el lema 'Gure eskuetan. El patrimonio en nuestras manos', esta 26 edición invita a reflexionar sobre la importancia de conocer, cuidar y transmitir el patrimonio cultural, poniendo el foco en la responsabilidad compartida de conservarlo para las generaciones futuras, según ha informado la Diputación vizcaína.

Durante la segunda quincena de octubre, la ciudadanía podrá participar en visitas guiadas a espacios históricos y patrimoniales, recorridos urbanos y naturales, exposiciones, talleres, conferencias, demostraciones de oficios tradicionales, actividades familiares y encuentros dedicados a la memoria industrial, marítima, arquitectónica y cultural de Bizkaia.

La programación permitirá, además, acceder a lugares poco conocidos o habitualmente cerrados al público, conocer proyectos de conservación y restauración, descubrir el patrimonio inmaterial vinculado a tradiciones y modos de vida locales, y reflexionar sobre los desafíos actuales para la protección y transmisión del patrimonio cultural.

Toda la programación, así como la información detallada y las reservas para las actividades que aún quedan por celebrarse, puede consultarse en www.ondareabizkaia.eus. También es posible seguir las novedades a través de Instagram (@ondareabizkaia), Facebook (Ondarea Bizkaia) y el canal de WhatsApp de las Jornadas Europeas del Patrimonio.