José Antonio Marina presenta este lunes en Bilbao su nuevo libro, donde disecciona el fenómeno de la adicción

José Antonio Marina - ARIEL

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El filósofo y escritor José Antonio Marina (Toledo, 1939) presenta este lunes en Bilbao su nuevo ensayo "La vacuna contra las adicciones" (Ariel), donde disecciona el fenómeno de la adicción desde sus raíces más profundas, presentes en la biología, la cultura y la psicología.

Partiendo de una tesis "provocadora", que las adicciones "no son un problema sino una mala solución", Marina propone una alternativa esperanzadora: "Aplicar una vacuna mental que proteja contra la propensión natural del ser humano a la dependencia".

La presentación del libro tendrá lugar a las 19.00 horas en el Salón El Carmen de Indautxu, en un encuentro de entrada libre hasta completar aforo que cuenta con la colaboración de BBK y en el que el autor conversará con el periodista cultural César Coca.

Según han explicado desde la editorial Ariel, que organiza el acto, en su nueva obra, Marina, "con mirada filosófica, rigor científico y vocación educativa", guía al lector por un recorrido interdisciplinar en el que ofrece "una interpretación reveladora sobre las conductas compulsivas, a la vez que crea un proyecto transformador, tratar de educar mentes capaces de resistir y elegir con criterio propio".

Desde la editorial han señalado que el nuevo tratado de Marina es "un soplo de optimismo que hace posible la prevención aportando herramientas para comprender las chapuzas evolutivas y aplicar los antídotos necesarios".

Para Marina, "la filosofía es la disciplina que debe proporcionar las soluciones de máximo nivel a los problemas humanos" y, tal y como sostiene en el libro el filósofo, "las conductas adictivas son como un holograma de nuestra condición: aunque sean solo una parte de la vida mental humana contienen información de la totalidad".

A su entender, "estudiarlas, comprenderlas o evitarlas nos obligará a activar gran parte de la psicología, de la sociología y de la antropología, y nos permitirá avanzar en la creación de la inmunología mental en la que trabajo".

El filósofo añade que, si tiene razón, "este libro no debería interesar solo a las personas preocupadas por las adicciones, sino a cualquiera que tuviera curiosidad por conocer nuestros laberintos mentales y los laberintos sociales donde yace su secreto".