Juan Carlos Benito-Butrón y Pablo Sesma presentan candidatura a la presidencia de la Sala de lo Social del TSJPV

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BILBAO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los magistrados Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa y Pablo Sesma aspiran a presidir la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en sustitución de Garbiñe Biurrun, que ha permanecido en el cargo durante tres mandatos.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, a la espera de que el próximo lunes concluya el plazo para presentar candidaturas, Benito-Brutrón y Sesma, ambos magistrados de la Sala de lo Social del TSJPV, han formalizado las suyas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El primero de ellos no está asociado, y el segundo pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Biurrun, que se encuentra ahora ejerciendo la presidencia de la Sala de lo Social en funciones, fue designada en el puesto por primera vez en 2009, que renovó en 2015 y en 2021. Después de tres mandatos, no podía optar a otro más.

Asociada a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ingresó en la carrera judicial en 1987, iniciando su trayectoria profesional como juez de primera instancia e instrucción de Tolosa (Gipuzkoa). Ascendió a magistrada en 1989 y fue destinada al juzgado de lo social 3 de Donostia-San Sebastián.

En noviembre de 1998 se trasladó a la plaza de magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuya presidencia pasó a ocupar en septiembre de 2009, relevando a Manuel Díaz de Rábago.

Garbiñe Biurrun ha participado en el equipo de traducción al euskera de la Constitución y de la Ley de Procedimiento Laboral. Es profesora asociada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco, EHU, y profesora permanente del Foro Social Aranzadi.