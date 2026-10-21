Julen Karrion volverá a encabezar la candidatura del PNV a la alcaldía en Murueta (Bizkaia)

Julen Karrion, candidato del PNV a la alcaldía de Murueta (Bizkaia), - PNV

BILBAO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Municipal del PNV de Murueta (Bizkaia) ha elegido por unanimidad a Julen Karrion Lamikiz para encabezar la candidatura jeltzale a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

Según ha informado el PNV, será la tercera vez que el actual regidor lidere el proyecto jeltzale, una nueva etapa que encara con la experiencia acumulada desde 2019, "misma ilusión y humildad y con el objetivo de conformar una candidatura cercana, comprometida por y para Murueta, y preparada para dar continuidad al trabajo realizado y afrontar nuevos retos para el futuro del municipio".

"Estos años me han dado experiencia, pero también me han reafirmado en una idea: en Murueta la política tiene que hacerse desde la cercanía, escuchando y estando presente. Afronto esta nueva etapa con la misma ilusión y humildad de siempre, sabiendo todo lo que hemos avanzado y, sobre todo, con ganas de seguir trabajando por todo lo que todavía podemos hacer", ha señalado.

Julen Karrion Lamikiz llegará a las elecciones de 2027 con 28 años y ocho años de experiencia como alcalde, a los que suma una trayectoria institucional y profesional vinculada especialmente al Derecho y a la Gestión Pública.

Es Graduado en Derecho con el Diploma en Especialidad Económica y cuenta con un Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura y otro en Gobernanza y Estudios Políticos. Ha sido apoderado en las Juntas Generales de Bizkaia entre 2023 y 2026, Técnico Superior Jurídico en la Dirección General de Osakidetza y actualmente ejerce como Director Gerente del Instituto Para La Provisión de Medidas de Apoyo, Gaikuntza, adscrito al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.