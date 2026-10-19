Julia Navarro en Bilbao y Rodrigo Cortés en San Sebastián presentan este lunes sus respectivas nuevas novelas

Julia Navarro - JUAN MANUEL FERNÁNDEZ

BILBAO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora y periodista Julia Navarro y el cineasta Rodrígo Cortés presentan este lunes en Bilbao y San Sebastián, respectivamente, sus nuevas novelas 'Una familia moderna' (Plaza & Janés) e 'Hija del Cielo' (Random House).

En el caso de la autora madrileña, que también presentará su nueva obra literaria este miércoles en Vitoria-Gasteiz (Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, 19.00 horas), la novela retrata la incomunicación entre distintas generaciones de una misma familia", según explicó en una entrevista con Europa Press con motivo de la salida a las librerías del título el pasado 15 de septiembre.

La presentación de este lunes en Bilbao tendrá lugar en el salón El Carmen de Indautxu, a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo, en un acto organizado en colaboración de BBK y en el que la periodista conversará con el historiador y docente Esteban Goti.

Uno de los ejes de 'Una familia moderna' es la relación entre padres e hijos y la falta de diálogo entre generaciones, una cuestión que la autora atribuye a un cambio de paradigma social.

"Las relaciones entre las familias son más libres, más fluidas, ya que antes eran más jerárquicas", explica, para añadir que "se ha instalado en la sociedad una postura muy fundamentalista, sobre todo por parte de los jóvenes: mis padres, los mayores, no nos entienden, dicen, son material de desecho" pero, añade, "oye, ¿tú te has molestado en intentar escucharles?", ha reflexionado la autora.

Tras defender que el diálogo entre generaciones "tiene que ser posible" si ambas partes "ponen de su parte" y son capaces de escucharse, Navarro ha considerado que lo que ha fallado con las nuevas generaciones no es "la libertad" que se les ha otorgado, sino la falta de herramientas para ejercerla. "Creo que los jóvenes carecen hoy en día de herramientas para discernir, para tener un criterio propio", ha indicado.

La novela también refleja, a través de su protagonista Martha, una mujer de 70 años, la dificultad para aceptar el envejecimiento. Navarro ha explicado que ese rechazo a la vejez esconde, en realidad, "un rechazo a la muerte porque, frenando los signos de la vejez es como si pudiéramos estar alargando la vida", ha reflexionado.

La escritora ha apuntado asimismo que en la actualidad se vive el paso del tiempo "con menos resignación" que antes, en una sociedad con más medios para combatir sus signos. "El hombre del siglo XXI, en Silicon Valley, está investigando fórmulas para la eternidad, que es un absurdo", concluye.

RODRIGO CORTÉS

Por su parte, el cineasta y escritor Rodrigo Cortes (Orense, 1973) llega este lunes a San Sebastián para presentar, a partir de las 19.00 horas, en el Aquarium donostiarra 'Hija del Cielo', su tercera novela, que sale a las librerías transcurridos cinco años de la anterior.

Según han señalado desde Random House, "su obra literaria, clasificada como inclasificable, trasciende fronteras narrativas" ya que, si algo tienen en común sus libros, es "la combinación de humor, poesía e imaginación, junto a la voluntad de desbaratar toda solemnidad a golpe de absurdo e irreverencia, sin renunciar por ello a la hondura y en favor de la literatura vista en su versión más libre y edificante".

Desde la editorial han apuntado que "ritmo y musicalidad son las obsesiones de un autor que trabaja su materia prima, el lenguaje, con la precisión de un artesano que cuida sonido y sentido a partes iguales".

Con tales hilos y su creatividad inextinguible se teje 'Hija del cielo', novela donde "lo real se reviste de extrañeza y brillan una vez más la humanidad y la voluntad de estilo de una de las voces más libres del panorama literario actual".

'Hija del cielo' es la historia de un lugar remoto en un universo sin fondo, y los personajes que lo pueblan. Se trata del denominado Colegio de la Estricta Observancia de Gabaón, donde conviven 61 monjas atareadas y tres curas indolentes con el padre Alén al frente.

Junto a ellos, reside una niña que se sospecha que está endemoniada y se encuentra encerrada en una habitación sin ventanas en lo más alto del edificio, donde ni las enredaderas llegan.

Cortés construye el relato a partir de la explicación de la historia por dos voces: "la del narrador, precisa y tallada, y la de la niña, de lengua dislocada y silvestre, capaz de contar el espanto con naturalidad casi cómica".

TRAYECTORIA CREATIVA

Aparte de su labor como director de cine, Cortés, como escritor, publicó, a finales de 2013, la colección de antiaforismos 'A las 3 son las 2' y, un año más tarde, 'Sí importa el modo en que un hombre se hunde', su primera novela.

En paralelo a su exitosa carre ra como cineasta, Cortés comenzó a cultivar muy pronto su faceta literaria, aproximándose a base de osadía, libertad y talento a la figura del artista total.

Tras su debut en 2013 con la colección de antiaforismo 'A las 3 son las 2', publicó 'Si importa el modo en que un hombre se hunde', su primera novela, a la que siguió un nuevo libro de breverías, 'Dormir es de patos' (2016).

La consagración literaria llega con su segunda novela 'Los años extraordinarios' (2021), a la que siguieron títulos como el diccionario satírico-poético 'Verbolario', la antología de relatos breves 'Cuentos telúricos' (2024) y la fábula ilustrada 'La piedra blanda', en colaboración con el grabador Tomás Hijo, publicada el año pasado.