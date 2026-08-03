Julio de 2026 ha sido el más caliente desde 1970 en Euskadi

BILBAO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado el pasado mes de julio como "extremadamente cálido" en cuanto a las temperaturas y "muy seco" en lo relativo a la precipitación, y además ha advertido de que las temperaturas medias se han situado 3,6 °C por encima del promedio del periodo 1991-2020, lo que convierte a julio de 2026 en el julio más cálido desde, al menos, 1970, superando en 1,1 °C el anterior récord registrado en 2006.

Según ha informado Euskalmet, el mes ha estado marcado por el predominio de jornadas muy cálidas, con anomalías térmicas superiores a los 4 grados en numerosos días.

El episodio más destacado fue la ola de calor registrada entre los días 5 y 12, la cuarta del año, que afectó de forma generalizada a todo el territorio. En la vertiente mediterránea, este periodo cálido se prolongó incluso hasta el día 15.

Durante este episodio, las temperaturas máximas alcanzaron valores muy elevados. El día 6 el calor fue generalizado, especialmente en el interior de la vertiente cantábrica, donde se superaron los 40 °C en varios puntos, con registros como Gardea 41,4 °C, Balmaseda 40,9 °C, Arrasate 40,5 °C, Saratxo 40,4 °C, Igorre 40,4 °C, Elorrio 40,2 °C y Zalla 40,1 °C. El día 7 el calor remitió en la vertiente cantábrica, pero fue más intenso en la vertiente mediterránea, con máximas de 40 °C en Nanclares, 39,9 °C en Arkauti y 39,6 °C en Abetxuko.

El día 12 volvió a producirse un repunte térmico significativo, con temperaturas que rondaron los 39-40 °C en amplias zonas de la vertiente cantábrica. Destacan los 40,7 °C de Sodupe-Cadagua, los 40 °C de Gardea, los 39,4 °C de Elorrio o los 39,1 °C de Zizurkil y Muxika. Aunque las máximas no fueron tan altas como las del día 6, fue una de las jornadas más relevantes del episodio por las temperaturas mínimas elevadas, con noches tropicales en buena parte del territorio.

MÍNIMAS TAMBIÉN ALTAS

También fueron muy destacadas las temperaturas mínimas, especialmente durante el periodo cálido de la primera mitad del mes. Entre los días 9 y 15 se superaron varios récords de temperaturas mínimas más altas para julio, con valores que no bajaron de los 22-23 °C en numerosas estaciones. Destacan, entre otros, Galdakao 23,1 °C, Sodupe-Cadagua 22,5 °C, Santa Clara 23,3 °C, Elorrio 22,9 °C, Galindo 23,3 °C y Zorrotza 22,9 °C.

A finales de mes, entre los días 28 y 30, se produjo un nuevo repunte de calor, más breve, que afectó sobre todo al interior. El día 28 las máximas rondaron de nuevo los 40 °C en la zona cantábrica interior, con Igorre 40,1 °C, Alegia 39,9 °C, Gardea 39,9 °C y Elorrio 39,7 °C.

El día 29 el calor se concentró principalmente en la vertiente mediterránea, con Estanda 40,3 °C, Arkauti 39,6 °C, Zambrana 39,5 °C, Espejo 39,4 °C y Subijana 39,2 °C.

MES SECO

En cuanto a la precipitación, julio ha tenido un carácter "muy seco" en términos generales, e incluso "extremadamente seco" en zonas del este de Gipuzkoa. Únicamente en Rioja Alavesa el comportamiento ha sido normal. En relación con lo que llevamos de siglo, ha sido el quinto julio más seco en Euskadi y el más seco en Gipuzkoa.

La escasa precipitación acumulada ha estado muy condicionada por los chubascos tormentosos, por lo que la distribución espacial se ha alejado de la habitual. Los acumulados más altos fueron muy localizados, con una única estación por encima de los 50 l/m2: Ameraun 52,7 mm.

También destacan Urduliz 41,8 mm, Añarbe 40,6 mm, Eskas 34,8 mm y Páganos 30 mm. En el extremo contrario, los valores más bajos se registraron en Álava, en estaciones con uno o ningún día de lluvia, como Espejo 1,2 mm, Ilarduia 1,1 mm y Kanpezu 0,5 mm.

Los dos primeros tercios del mes fueron extremadamente secos, y el día 25 fue la única jornada con acumulados muy abundantes, debido a chubascos tormentosos localmente fuertes. Ese día fue el más lluvioso del mes, con una media de 6,4 mm en todo el territorio. Durante la tarde destacaron los chubascos en Rioja Alavesa, con Páganos 27,1 mm/h y 14,3 mm/10 min, y en Gipuzkoa, con Ameraun 19,2 mm/h y Bidania 17,6 mm/h. Por la noche, una línea de chubascos tormentosos afectó principalmente a la costa de Bizkaia, con Urduliz 24,1 mm/h y Matxitxako 15 mm/h.

En lo relativo a la meteorología adversa, julio ha estado claramente marcado por las altas temperaturas. En total, se emitieron 34 avisos amarillos: tres por precipitaciones intensas, ocho por temperaturas altas persistentes, 18 por temperaturas altas extremas y cinco por riesgo de incendios forestales. Además, se activaron diez alertas naranjas, de las cuales una fue por temperaturas altas persistentes, cinco por temperaturas altas extremas y cuatro por riesgo de incendios forestales.