Las Juntas de Bizkaia acogen hasta el 24 de abril una muestra con obras de 19 escultoras vascas

Apertura de la muestra colectiva 'Escultoras AQUÍ AHORA' de E3 Euskal Emakume Eskultoreak Elkartea en las Juntas Generales de Bizkaia. - MARIELI OVIEDO/JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede de las Juntas Generales de Bizkaia en Bilbao acoge desde este martes, 3 de marzo, y hasta el próximo 24 de abril la muestra colectiva 'Escultoras AQUÍ AHORA' de E3 Euskal Emakume Eskultoreak Elkartea, un proyecto artístico que pretende "visibilizar el trabajo de las creadoras en un entorno históricamente masculinizado" y proponer una lectura crítica del arte actual como "espacio de resistencia y reflexión".

La exposición cuenta con 19 obras de 19 escultoras que forman parte del colectivo E3 Euskal Emakume Eskultoreak, constituido en 2022, que "transitan entre la figuración, la abstracción y lo conceptual, empleando materiales diversos como la cerámica, el alambre, la madera, el hormigón o el plástico reciclado", han explicado desde el Parlamento vizcaíno.

Entre las participantes se encuentran artistas de amplia trayectoria y también de nuevas generaciones. Entre ellas, Eider Baile Zabala, Anabel Barberena, Maite Barrainkua Buruaga, Susan Bart, Virginia Bosch, Bárbara Camhi Jacard, Maite Canto Equisoain, Amaia Conde Chiralt, Helena Elbusto, Idoia Elosegi o Idoia Grijalbo.

También se integran obras de María José Lacadena, Amparo Lozano Sancha, Arantza Munita Irisarri, Olatz Pereda Bados, Nery Adriana Pradenas, Amaia Sáenz de Magarola Herrero, Elena Scaratti y Elena Solatxi.

Las obras abordan temáticas como la identidad de género, la ecología, la memoria material y "el vínculo imprescindible con el feminismo para comprender el mundo contemporáneo".

La exposición, que llega a la Cámara vizcaína en vísperas del Día Internacional de la Mujer, se ha inaugurado con la presencia de su presidenta, Ana Otadui, que ha asegurado que es "un orgullo" abrir las puertas de esta institución a "este colectivo de mujeres que, con su talento y valentía, desafían los discursos normativos y enriquecen nuestro patrimonio con miradas renovadas y diversas".

Para Otadui, esta exposición no solo es "una muestra de calidad técnica", sino "un compromiso con la visibilización de las subjetividades y narrativas que han sido silenciadas históricamente". Según ha destacado, sus protagonistas "cuestionan y amplían ese canon masculinizado del arte desde una mirada propia, enfrentándose a inercias patriarcales profundamente arraigadas".

Por su parte, la presidenta de E3 Euskal Emakume Eskultoreak, Amaia Conde Chiralt, ha incidido en que la muestra "evidencia la presencia sólida y activa de numerosas escultoras que hoy están construyendo un arte vasco contemporáneo de gran calidad, todavía insuficientemente visible en el imaginario colectivo".

Conde ha subrayado la importancia de situar definitivamente estas prácticas "en el lugar que les corresponde" dentro del panorama artístico, y ha agradecido a las Juntas Generales su apuesta por este proyecto expositivo y divulgativo que reúne a escultoras "de larga trayectoria y obra consolidada".

A través de esta iniciativa, las Juntas Generales de Bizkaia y el colectivo E3 Euskal Emakume Eskultoreak invitan a la ciudadanía a descubrir "una producción artística que cuestiona la monumentalidad y el poder tradicional, apostando por procesos experimentales y una firme defensa de la autoría individual y colectiva de las mujeres".

VISITAS Y CHARLAS

Alrededor del proyecto se pondrán en marcha dos visitas guiadas abiertas a la ciudadanía y otras tres a colectivos como estudiantes de bachiller artístico, Lantegi Batuak y asociación de mujeres gitanas AMUGE. Las visitas abiertas serán el próximo 6 de marzo en euskera y el 10 de marzo en castellano, previa inscripción a través de la web del Museo Encartaciones.

Asimismo, se han organizado conferencias para "generar diálogo, abrir preguntas y a empoderar a las mujeres escultoras desde la creación compartida". Así el 13 de marzo impartirá una charla María José Aranzasti, comisaria e historiadora de arte, el día 20 se celebrará una mesa redonda de escultoras vascas con Dora Salazar, Elena Mendizabal y Mabi Revuelta, y el día 27 habrá un coloquio-debate con la antropóloga Lourdes Méndez.

La exposición 'Escultoras AQUÍ AHORA' podrá visitarse de lunes a viernes, con horario de 8.00 a 20.00 horas, en la sala de exposiciones de las Juntas Generales de Bizkaia de la calle Hurtado de Amezaga de Bilbao.