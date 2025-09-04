Juntas de Bizkaia acogen la muestra 'Odisea 1937', con historias de dos centros hospitarios en la guerra civil

BILBAO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de las Juntas Generales de Bizkaia en Bilbao acoge desde este jueves y hasta el 29 de septiembre la muestra 'Odisea 1937', un "recorrido visual por una de las páginas menos conocidas" de la Guerra Civil en Euskadi, la de dos centros hospitalarios que el Gobierno Vasco instaló en Francia, el hospital de La Roseraie y el buque-hospital Habana.

Según han explicado desde las Juntas, la muestra "recoge la odisea de cientos de gudaris y civiles vascos heridos y exiliados que fueron acogidos y asistidos por el Gobierno Vasco en el hospital La Roseraie, en Iparralde, y en el buque-hospital Habana, atracado cerca de Burdeos" y que había servido previamente para trasladar a cientos de personas refugiadas.

Comisariada por el director del Museo Memorial del Cinturón de Hierro de Berango, Aitor Miñambres Amezaga, y el periodista y fotógrafo Mauro Saravia, la exposición presenta por primera vez al público "una valiosa colección de fotografías y documentos inéditos conservados durante décadas por Federico González Santiago y Manuel Arumbarrena, combatientes vascos heridos en 1937 durante la defensa de Bilbao, y por Gotzone Arancibia, la enfermera de ambos".

Familiares de los tres protagonistas han acudido este jueves a la apertura oficial de la muestra en Bilbao, a la que han asistido la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y miembros de la Mesa de la Cámara, además de sus comisarios.

El eje central de la exposición es la historia del hospital La Roseraie, ubicado en Bidarte (Lapurdi), que entre 1937 y 1940 acogió a más de 1.600 combatientes y civiles vascos. El hospital, impulsado por el Gobierno Vasco tras la caída de Bilbao, se convirtió en "un espacio de recuperación física y emocional, pero también de formación profesional y vida comunitaria, con talleres, actividades académicas, deportivas y hasta una coral compuesta por heridos de guerra", han relatado los responsables de la muestra.

Algunos combatientes heridos pasaron también por el vapor Habana, habilitado como barco-hospital, que estuvo atracado durante la contienda bélica cerca de Burdeos y que supuso "otro importante centro de recuperación para combatientes del bando republicano".

'Odisea 1937' ofrece un montaje visual que combina más de 40 fotografías históricas, paneles informativos, mapas y "una línea del tiempo que contextualiza los hechos desde el inicio de la Guerra Civil hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y la larga postguerra".

La muestra visibiliza historias personales como la del propio González, quien, "tras múltiples hospitalizaciones y un arriesgado exilio por mar, terminó trabajando en el frente de guerra francés". Después fue internado en un campo de concentración a su regreso a España y "no vio reconocidos sus derechos como mutilado de guerra hasta 1979".

En palabras de Mauro Saravia, "esta exposición es un acto de justicia histórica. Rescata del olvido a quienes lo dieron todo por la libertad y la democracia, y cuyos nombres, durante mucho tiempo, fueron silenciados".

Durante la inauguración, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia ha destacado que la muestra es también "un acto de reconocimiento y de humanidad", ya que a través de las historias de Manuel Arumbarrena, Federico González y Gotzone Arancibia "se nos revela el rostro humano del exilio, del dolor y de la dignidad".

Según ha indicado, esos tres nombres representan a miles de personas que "vivieron una experiencia marcada por la pérdida, la resistencia y la solidaridad" y se convierten "en una memoria viva que interpela a las generaciones actuales".

La exposición se completará el miércoles 17 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, con una conferencia a cargo de los comisarios Aitor Miñambres y Mauro Saravia, quienes explicarán en la sala de conferencias de las Juntas en Bilbao el proceso de investigación y recuperación del archivo, la importancia de mantener viva la Memoria Democrática y detalles sobre lo acontecido por los tres protagonistas. El acceso será libre hasta completar el aforo.