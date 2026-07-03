Las Juntas de Bizkaia exponen hasta el 27 de agosto '15.'

Presentación de 15., una muestra colectiva que reúne los trabajos finales del Máster en Cerámica: Arte y Función de la EHU, en la sede de las Juntas Generales de Bizkaia en Bilbao. - MARIELI OVIEDO/JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones de las Juntas Generales de Bizkaia en Bilbao acoge hasta el próximo 27 de agosto la exposición '15.', una muestra colectiva que reúne los trabajos finales de estudiantes del 'Máster en Cerámica: Arte y Función' de la Facultad de Bellas Artes de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU).

El título de la muestra, que sido ha sido presentada este viernes en la propia Sala de Exposiciones, hace referencia tanto al número de artistas participantes como a la decimoquinta promoción de este postgrado especializado en escultura, impartido en el campus de Leioa.

La muestra está integrada por las propuestas de Iñigo Alcantara Gurtubay, Esther Alías Arroyo, Iñigo Barreiro Campo, Sara Galeano Moreno, Kasey Sean Harris Mier, Carolina Hernandes Lopes, María Knafl, Lucía Leirós Porto, Eva Mangado Hidalgo, Raquel Nebra Ruiz, Zoe Riquelme Diez, Eder Salas Lermo, Daniela Silva Carriazo, Luken Villan Arco y Sofía Martínez Maidana.

A través de sus obras, han explicado desde la Cámara foral, "el público podrá apreciar quince maneras diferentes de trabajar y de adaptarse al mundo a través del barro".

La presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui Biteri, ha destacado, durante este acto, que la exposición es una invitación "a mirar más allá de lo evidente, a descubrir otras posibilidades dentro de un lenguaje tan antiguo como la propia humanidad, pero que aquí se demuestra sutilmente vivo y contemporáneo".

Según ha señalado, el trabajo sorprende porque se aprecian en él "quince maneras de trabajar, quince formas de acercarse a la tierra y quince maneras distintas de adaptarse al mundo e interpretarlo por su gran creatividad". La muestra, ha añadido, reúne una creatividad "desbordante" a través de un material -el barro- de "inmensa riqueza y versatilidad".

TRABAJO Y PERSONALIDAD

Los comisarios de la muestra, Iñigo Alcantara Gurtubay e Iñigo Barreiro Campo, explican en el catálogo de la exposición que '15.' es el resultado de un proceso de convivencia en el taller que ha ido más allá de la mera producción artística. Al contemplarla, avanzan, se puede ver "a las personas más allá de las obras, una unión entre el trabajo realizado y la personalidad que hay detrás de cada pieza".

Ambos enfatizan que el alumnado ha tenido la valentía de "saltar al precipicio" de la creación, transmitiendo en sus piezas "no solo el calor de los hornos, sino también el de quienes las han creado".

Según han explicado desde las Juntas, las obras expuestas son fruto de los conocimientos y la sensibilidad de un grupo multicultural que ha compartido inquietudes durante su periodo formativo. La cerámica se utiliza en esta muestra para "transitar desde el plano hacia el volumen, expandiendo sus límites y valorando las fronteras del material como un lugar común para descubrir nuevas realidades artísticas".

Esta exposición se enmarca en el convenio de colaboración que el Parlamento de Bizkaia mantiene desde hace más de una década con la Facultad de Bellas Artes de la EHU para "dar visibilidad al trabajo de jóvenes talentos formados en el territorio, cediendo un espacio en el centro de Bilbao para que su creatividad llegue más fácilmente a la ciudadanía".