Juntas de Bizkaia instan a la Diputación a que publique una relación completa de sus puestos de trabajo en el BOB

Publicado 12/02/2019 16:51:58 CET

BILBAO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado esta mañana, con 12 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, una Proposición No de Norma presentada por el Grupo Mixto por la que se insta a la Diputación Foral "a publicar, al menos al comienzo de cada legislatura, en el Boletín Oficial de Bizkaia la relación de puestos de trabajo completa". La iniciativa responde a una recomendación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

El representante del Grupo Mixto, Arturo Aldecoa, ha basado la justificación de su iniciativa en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia en el que este Tribunal recomendaba -en enero de 2019 en la Cámara- publicar periódicamente la relación de puestos de trabajo actualizada, dado que desde el año 2009 "sólo se han publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia las modificaciones realizadas en cada ejercicio".

Aldecoa ha matizado que, si bien dicha información figura en la web del ente foral, su publicación en el boletín otorga más publicidad, difusión y reconocimiento formal, según ha informado la Cámara foral.

Javier Ruiz, representante del Grupo Popular, ha apoyado la propuesta señalando que no es incompatible con los criterios de transparencia adoptados por la Diputación Foral. Por su parte, Neskutz Rodríguez, de Podemos Bizkaia, ha destacado que la publicación en el boletín oficial ofrece "mayor fiabilidad", dado que los datos que aparecen en el Portal de Transparencia de la web foral son en ocasiones "efímeros, como ocurre con muchos contenidos en Internet".

Desde las filas de los socialistas vascos, Juan Otermin ha calificado la propuesta de "correcta y adecuada", y la ve como un complemento a la información ya disponible. Por último, Unai Lerma (Nacionalistas Vascos) ha señalado que la medida "puede mejorar la publicidad y el conocimiento por parte de la ciudadanía", si bien ha matizado que el apoyo de su grupo juntero no implica desacuerdo con la política de transparencia llevada a cabo hasta la fecha por el Gobierno foral.

EH Bildu ha sido el único grupo juntero que no ha apoyado la Proposición No de Norma, dado que, como ha explicado su portavoz Arantza Urkaregi, "no estamos en contra, pero ha habido otras recomendaciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas mucho más relevantes que ésta, que no se han tenido en cuenta".

COMISIÓN DE RECLAMACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

La sesión de esta mañana de la Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales de Bizkaia se ha completado con la comparecencia de las personas que integran la Comisión de Reclamaciones en Materia de Transparencia, que han explicado los datos más relevantes de su Memoria anual correspondiente a 2018.

Esta Comisión es un órgano de garantía colegiado e independiente, creado para salvaguardar el derecho de acceso a la información pública y reforzar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en Bizkaia.

Las personas titulares de esta Comisión han recalcado que el ejercicio del pasado año fue "muy tranquilo", en el que la única reclamación relevante tuvo que ver con la solicitud de unos planos a la Diputación por un particular, que consideró que la valoración catastral de una finca de su propiedad no era correcta.

En total, la Comisión atendió en 2018 un total de 25 peticiones ciudadanas. Los grupos junteros han agradecido la información aportada, si bien desde Podemos Bizkaia y EH Bildu se ha cuestionado si la escasa utilización de esta vía de reclamación podría deberse a un desconocimiento de su existencia por parte de la ciudadanía.