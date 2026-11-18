Archivo - Nuevos carteles de Metro Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

GERNIKA (BIZKAIA), 18 (EUROPA PRESS)

Las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado una moción de EH Bildu para reclamar a la Diputación y el Consocio de Transportes (CTB) que se garantice la continuidad durante 2027 de las bonificaciones que actualmente están vigentes en el transporte público para que los posibles "recortes en las aportaciones" no afecten a los usuarios.

El pleno del Parlamento vizcaíno ha debatido este miércoles una iniciativa presentada por el juntero de EH Bildu Raúl Méndez debido a que las bonificaciones actualmente en vigor finalizarán el 31 de diciembre y "aún no hay una definición clara de las condiciones tarifarias" a partir del 1 de enero de 2027.

La moción ha sumado el voto a favor de la formación soberanista y Elkarrekin, mientras que PNV y PSE-EE han votado en contra y el PP se ha abstenido.

EH Bildu ha reivindicado que las bonificaciones que se han venido aplicando desde 2022 han contribuido "notablemente" al uso de transporte público en Bizkaia y a la reducción de los costes de movilidad para los usuarios.

En esta línea, la moción instaba a la Diputación y al Consorcio de Transportes de Bizkaia a garantizar la continuidad durante el ejercicio 2027 de las bonificaciones vigentes en el transporte público, adoptando los acuerdos interinstitucionales y las medidas presupuestarias necesarias para que "los posibles recortes en las aportaciones no afecten directamente a las personas usuarias".

De este modo, pedía gestionar los mecanismos de financiación necesarios para compensar la posible "desaparición total o parcial" de las aportaciones de otras administraciones.

Asimismo, apelaba a promover en el seno de la Autoridad del Transporte de Euskadi la definición de una política armonizada de bonificaciones y tarifas para los tres territorios vascos y a presentar antes del 30 de junio de 2027 "una propuesta concreta" para la implantación de un sistema de bonificaciones progresivo basado en los niveles de renta y uso habitual.

Según ha criticado Raúl Méndez, se va a terminar la legislatura "con unos descuentos menores y con unos precios de los billetes más caros" que a su inicio.

Por su parte, el juntero de Elkarrekin Richar Vaquero ha respaldado la propuesta, incidiendo en la necesidad de mantener las bonificaciones al transporte público hasta que esté en marcha el nuevo sistema tarifario, de manera que su continuidad no dependa "exclusivamente de las decisiones que adopte el Gobierno del Estado".

Asimismo, ha denunciado que se continúa sin tener "una fecha concreta" para la implantación de un sistema tarifario integrado común para los diferentes operadores de transporte que "permita garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de igualdad".

ACUERDOS DEL CTB

Por el contrario, los dos grupos que integran el Gobierno foral, PNV y PSE-EE, han rechazado la moción de EH Bildu, que, en palabras del juntero jeltzale Unai Lerma, "no tiene sentido en este momento", dado que se basa en "una incertidumbre que hoy por hoy no existe".

Así, han recordado que el CTB aprobó el pasado día 4 una rebaja del 20% en los abonos de transporte vigente del 1 de enero al 31 de diciembre, que podría aumentarse si el Estado mantiene sus actuales ayudas o establece otras nuevas.

La bonificación se aplicará a los abonos Bidai 50, Bidai 70, Bidai Oro, Gazte 70 y Gazte Oro, en todas sus modalidades, incluidas las de familia numerosa. También se extiende a la tarjeta monedero Gizatrans, en la que se integran las personas mayores de 65 años, las personas con gran invalidez y las personas con movilidad reducida.

Del mismo modo, durante el primer trimestre del próximo año las zonas tarifarias pasarán de cinco a tres y se completará el análisis sobre cómo aplicar descuentos progresivos según la renta familiar estandarizada.

El juntero del PSE Iñaki Jerónimo ha criticado a EH Bildu que pretenda "sustituir una hoja de ruta ya acordada" en las Juntas Generales, "con compromisos concretos y con trabajos en marcha", por una "nueva declaración que no resuelve las cuestiones técnicas, competenciales y financieras que están pendientes".

Por su parte, el apoderado del PP Pablo Gómez-Guadalupe ha denunciado que, en función de la propuesta aprobada por el CTB, quedarán fuera de las ayudas "la inmensa mayoría" de los usuarios del transporte público, ya que viajan con "billete monedero". Según ha advertido, títulos por los que ahora se pagan "70 céntimos pueden costar casi el doble".

El juntero popular ha emplazado a PNV y PSE a "rectificar antes del 1 de enero" y ha subrayado que la Diputación "debe hacer los deberes ya y pasar de lo coyuntural a lo estructural".