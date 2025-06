Juntas de Bizkaia rechazan paralizar autorizaciones y estudios de impacto de proyectos renovables hasta tener el PTS

GERNIKA (BIZKAIA), 18 (EUROPA PRESS)

Las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado pedir a la Diputación vizcaína que se paralicen las autorizaciones administrativas previas y estudios de impacto ambiental de proyectos de energías renovables hasta no disponer de un Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables, así como que recurra las autorizaciones del Gobierno Vasco a proyectos en los que la institución foral haya emitido informes negativos.

El pleno de la Cámara foral ha debatido este miércoles una moción de Elkarrekin Bizkaia, que ha defendido "una transición energética ordenada y planificada" atendiendo a criterios como "la democratización" de la energía y la sostenibilidad ecológica y con el objetivo "no solo de cambiar o sustituir unas fuentes de energía por otras, sino de aprovechar la coyuntura para transformar el modelo económico, social y político en favor del bien común".

Su portavoz, Eneritz de Madariaga, ha reivindicado que es "importantísimo" que haya un PTS de energías renovables para evitar "el caos actual y la especulación" y para preservar el patrimonio natural y rural. Según ha indicado, "no vale hacerlo rápido porque vamos tarde". "No tengan prisa. Hagamos las cosas bien", ha apelado.

Así, la propuesta de Elkarrekin planteaba a la Diputación recurrir las autorizaciones de Gobierno Vasco por vía administrativa y judicial para proyectos en los que haya emitido informes negativos, solicitando la paralización como medida cautelar.

También le emplazaba a paralizar las autorizaciones administrativas previas y estudios de impacto ambiental de proyectos de energías renovables hasta no disponer de un PTS de energías renovables que permita abordar la implantación y el desarrollo de energías renovables "de manera sosegada, ordenada y planificada".

Asimismo, la iniciativa instaba al Gobierno Vasco a elaborar y aprobación definitiva del PTS de Renovables incorporando de manera vinculante las alegaciones, informes y propuestas presentadas por la Diputación, especialmente las dirigidas a garantizar la conservación de la biodiversidad, la integridad de los ecosistemas y el respeto a las competencias forales en ordenación territorial, gestión ambiental y protección del patrimonio natural.

Finalmente, pedía realizar una evaluación estratégica de alternativas energéticas descentralizadas y renovables, "frente a megaproyectos especulativos".

Los dos grupos del Gobierno Foral, PNV y PSE-EE, y EH Bildu han presentados sendas enmiendas, que no han sido aceptadas por el grupo proponente. El texto propuesto por Elkarrekin ha resultado, finalmente, rechazado al votar únicamente a favor sus junteros, mientras que PNV, PSE y PP han votado en contra y EH Bildu se ha abstenido.

RIGOR Y RESPONSABILIDAD

Jeltzales y socialistas han mostrado su desacuerdo con los recursos y paralizaciones planteadas por Elkarrekin. En palabras del portavoz del PSE, Goyo Zurro, "el recurso al recurso debe ser utilizado cuando realmente se considere legítimamente que se están perjudicando los intereses de Bizkaia" y es "una herramienta más" que la Diputación "utiliza y utilizará con rigor y responsabilidad".

También ha rechazado paralizar los estudios hasta contar con un PTS de renovables porque se va "tarde" y, por tanto, no se debería "parar", sino "ir más rápido", según ha precisado, "con todas las garantías".

El apoderado del PNV Axier Garate ha advertido de que la paralización de procedimientos administrativos es "contraria a derecho" y ha afirmado no ser "partidario" de introducir una moratoria tampoco.

Según ha recordado, Euskadi debe cumplir en la generación de energías renovables "una serie de objetivos" --para 2030 "la cuota de energía procedente de las fuentes renovables debe ser al menos del 32% del consumo final de energía"-- y, para ello, se debe "avanzar y tomar una serie de decisiones".

El portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, ha lamentado que, en un contexto de emergencia energética, se "están haciendo las cosas mal, a la carrera, sin tener en cuenta elementos fundamentales que deberían ser las guías" de la transición energética. Para "dar la vuelta" a la actual situación, ha apostado por instalar energías renovables "a diferentes escalas" y con "unos criterios muy autoxigentes".

Así, ha apostado por "una selección muy cuidadosa" de los ámbitos en los que se tiene que instalar algún tipo de producción de energía renovable, por "el diálogo y el consenso con las comunidades afectadas", por el establecimiento de "medidas claras de compensación" de los impactos y por un control público de los procesos.

Finalmente, el juntero del PP Diego Pagadigorria ha reivindicado que "tiene que haber un PTS y una planificación" y, en este sentido, ha criticado que las cosas "se han hecho mal" porque no ha habido una planificación previa. No obstante, ha dicho no compartir la propuesta de Elkarrekin y ha subrayado la apuesta de su formación por un modelo de colaboración público-privada para el desarrollo de las renovables.

Aunque la administración ha estado "bastante dormida", ha considerado que Euskadi puede llegar a los objetivos marcados "con bastante facilidad" y ha apelado a intentar "enfocar" la apuesta por las renovables y la descarbonizacion "mandando mensajes positivos a la ciudadanía".