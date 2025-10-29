VITORIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Álava organizarán visitas abiertas a la ciudadanía durante todo el año, a partir del próximo mes de noviembre, para que las personas interesadas puedan recorrer las tres sedes de la cámara alavesa: el edificio presidencial de la calle Prado, el edificio de los grupos junteros en Vicente Goikoetxea y el Salón de Plenos que está ubicado en el palacio de la Diputación Foral de Álava.

Según ha informado la institución, las personas interesadas en conocer uno de los parlamentos más antiguos de Europa podrán reservar su visita vía correo electrónico o teléfono.

Además de conocer las funciones e historia del parlamento alavés, las personas que visiten las Juntas Generales descubrirán curiosidades de los edificios que las albergan: una vivienda señorial de la Vitoria-Gasteiz del siglo XIX, un edificio moderno en el que los grupos desarrollan su actividad y el Salón de Plenos ubicado en la Casa-Palacio de la Provincia, primera sede construida para acoger los órganos de las Juntas Generales.

Hasta la fecha, las Juntas Generales han abierto sus puertas en fechas significadas, como la jornada anual de Puertas Abiertas, a demanda para grupos y en eventos especiales, como Ardoaraba, Magialdia o la Escuela Abierta a la Ciudadanía, entre otros.

Ahora se pretende dar un nuevo impulso con la profesionalización del servicio y la oferta durante todo el año, con el objetivo de acercar la institución y su papel determinante en el día a día a alavesas y alaveses.

La fecha de inicio de las reservas es a partir del 3 de noviembre en el correo electrónico visitasjuntas@kalearte.com y por teléfono en el 945 101 070. Las visitas se ofrecen en euskera y castellano, y el número máximo de personas por grupo es de 30.

La presidenta de Juntas Generales de Álava, Irma Basterra, ha animado a la ciudadanía a "conocer nuestra institución con siglos de historia", a través de una "experiencia muy atractiva, que combina la estética de nuestras sedes, para viajar en el tiempo a la Vitoria-Gasteiz de siglos pasados, con un conocimiento de qué es lo que se trabaja y decide en este parlamento".