Un juzgado de Vitoria valida el proceso electoral de Glovo en Álava y desestima la demanda de la empresa contra CCOO

Exterior del Palacio de Justicia de Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social de Vitoria-Gasteiz ha validado el proceso electoral entre los trabajadores de GlovoApp Spain Plataforma en Álava para elegir sus representantes, y ha desestimado la demanda interpuesta por la compañía contra CCOO Euskadi.

Según ha informado CCOO en un comunicado, la resolución supone "un importante respaldo judicial" al derecho de la plantilla a "organizarse, elegir representación y defender colectivamente sus condiciones laborales".

La sentencia reconoce "la validez del preaviso electoral", confirma que el proceso "se ajustó a derecho" y avala "la legitimidad jurídica y sindical" del comité de empresa elegido por los trabajadores. En las elecciones celebradas el pasado 27 de marzo, fueron elegidas como representantes de la plantilla 13 personas, todas ellas integradas en la candidatura de CCOO.

Para el sindicato, esta resolución tiene "una especial relevancia" porque "llega en plena negociación del ERE planteado por Glovo y en un contexto de enorme incertidumbre para las personas trabajadoras".

La sentencia, según destaca, "refuerza la posición de la plantilla en un momento clave" y reconoce "la legitimidad de una representación sindical nacida de la voluntad expresada democráticamente por quienes trabajan en la empresa".

Además, ha valorado "la determinación" de trabajadoras y trabajadores de Glovo en Álava, "que han decidido organizarse colectivamente para defender sus derechos frente a un modelo empresarial que durante años ha tratado de fragmentar, aislar y debilitar la capacidad de respuesta sindical".

"La elección de un comité de empresa con 13 representantes de CCOO demuestra que la plantilla quiere contar con herramientas reales para afrontar la negociación del ERE y defender el empleo", ha señalado.

"ORGANIZACIÓN SINDICAL VÁLIDA"

El sindicato recuerda que la sentencia llega también después de las denuncias de CCOO sobre "posibles prácticas empresariales dirigidas a debilitar el empleo, desplazar actividad y vaciar de contenido derechos laborales y sindicales".

Afirma que, frente a ello, el pronunciamiento judicial "confirma que la organización sindical de la plantilla es plenamente válida" y que Glovo "no puede impedir ni cuestionar un proceso electoral ajustado a derecho".

Para CCOO Euskadi, esta sentencia supone "mucho más que una resolución electoral" porque constituye "una victoria de la plantilla y del sindicato frente a quienes pretendían limitar la representación colectiva en una empresa de plataformas digitales".

"Donde antes había aislamiento, ahora hay representación. Donde antes había miedo, ahora hay organización colectiva. Y donde antes solo había algoritmo, ahora también hay sindicato", ha dicho.

Por último, ha anunciado que seguirá "defendiendo el empleo, las condiciones laborales y el derecho" de la plantilla de Glovo a contar con una representación sindical "fuerte, legítima y reconocida".