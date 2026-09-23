Koldo Almandoz muestra "las miserias de un hombre maduro" con "aroma a cine clásico" en 'Azken agurra'

Rueda de prensa del equipo de 'Azken agurra', de Koldo Almandoz, en el Festival de San Sebastián - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director Koldo Almandoz ha querido mostrar "las miserias de un hombre maduro' en una comedia ácida con "aroma a cine clásico" en 'Azken agurra', que se proyecta fuera de concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de San Sebastián.

'Azken Agurra' relata cómo el dueño de una empresa de funerales laicos, al que le han retirado el carnet por conducir borracho, se ha enamorado de una estudiante de prácticas 25 años más joven, y un boxeador retirado al que le pidió dinero anda detrás de él.

Almandoz, acompañado por el actor Iñigo Azpitarte, la actriz Izaro Nieto y la productora Marian Fernández Pascal ha explicado que con 'Azken agurra/Último adiós' quería hacer una película "sobre las miserias del hombre maduro, de la gente de mi edad, que se te va cargando la mochila de frustraciones, de sueños que no se van a cumplir y tienes que lidiar con ello".

El cineasta donostiarra ha apuntado que, pese al tema, no buscaba hacer "una película realista ni cine social". "Quería una película como cuando iba de pequeño al cine, como 'Rufufú' o 'El apartamento', una comedia como las que a mí me gustan" y en la que al espectador no "le han metido el mitin, la chapa".

En esa línea, preguntado por la funeraria en la que se desarrolla la trama, ha señalado que el lugar es "un poco una excusa", al tiempo que ha apuntado que "el tema del duelo es algo que pasamos todos, lo queramos o no", por lo que unir en este un contexto la comedia remite a momentos en que "la pena, los nervios y la risa se juntan". "Cuando hablas de la muerte, hablas de la vida", ha añadido.

Koldo Almandoz se ha mostrado "contento" con el resultado del filme y con el "carácter y la personalidad" de 'Azken Agurra'. En esa línea, ha subrayado la "aportación de los actores" y ha precisado que, aunque en un principio tiende a comedia, la película "se ha ido transformando y con el montaje, la música". "Es una película que me gustaría ver en cine y con eso me conformo", ha sostenido.

Así, ha insistido en que le gustan las películas "de personajes", las que "cuentan una historia y no llevan la pancarta a primera fila". "Me gusta el cine de personas normales, hay directores buenísimos que han hecho películas de carteros, de camareros o de conductores", entre los que ha citado a Aki Kaurismäki o Jim Jarmusch.

"He pretendido hacer una historia con cierto aroma clásico, quiero ver esta película dentro de 20 años y no avergonzarme", ha expresado el cineasta vasco, quien ha señalado que no hace un cine comercial. "Yo no ha hago pases con gente 'random' para cambiar el final y la unanimidad me parece sospechosa de por sí", ha concluido.