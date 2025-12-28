Kontseilua cree "esperanzador" del acto en favor del euskara y percibe un "compromiso activo de la sociedad"

Aplausos en el acto 'Pizkundea' en el Bilbao Arena - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS

BILBAO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskalgintzaren Kontseilua ha realizado una valoración "positiva y esperanzadora" del acto 'Pizkundea' (renacimiento) celebrado este sábado en el Bilbao Arena que congregó a 6.500 personas, según sus datos, para "impulsar" la "revitalización del euskara" y ha considerado el seguimiento "demostró que el compromiso activo a favor del euskara está profundamente arraigado en amplios sectores de la sociedad".

En un comunicado, Kontseilua ha subrayado, además, la "necesidad de crear espacios de encuentro", así como de "hablar sobre la cuestión lingüística y de compartir la preocupación que genera la situación del euskara".

Tras asegurar que seguirán "trabajando en esa dirección", han explicado que "es el momento de actuar, de organizarse en todos los ámbitos, de empoderar a la comunidad de hablantes, y de situar el euskara y el compromiso en primera línea". Fruto de ello es la guía 'Euskaltzaleon gida' que ha editado la entidad.

"CONSENSO SOCIAL"

"La revitalización de la lengua necesita un cambio profundo, un salto en las políticas lingüísticas basado en un nuevo consenso social y político. Un cambio que, además de garantizar las condiciones necesarias para poder vivir en euskara, supere el actual paradigma de políticas dirigidas a minorías y convierta la normalización del euskara en una tarea de toda la sociedad", ha insistido Kontseilua.

Kontseilua ha querido trasladar el agradecimiento a quienes participaron del evento como asistentes, así como a instituciones, partidos, sindicatos y agentes que mostraron su apoyo, e insta a la sociedad a participar en el acto que tendrá lugar el 13 de junio en Pamplona.