Kontsumobide no puede actuar en el caso de los centros Bedda porque "el caso se encuentra en proceso judicial"

Solo podrá intervenir en aquellos casos de personas consumidoras "que hubiesen financiado su tratamiento con un crédito vinculado"

SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, no puede actuar en el caso de los centros de depilación láser Bedda, cerrados tras entrar la empresa en concurso de acreedores, porque "el caso se encuentra en proceso judicial".

En un comunicado, Kontsumobide ha indicado que "el cierre de los centros Bedda ha afectado a decenas de personas consumidoras que han visto cómo sus tratamientos son interrumpidos o incluso cómo tras haber abonado el tratamiento no van a recibir el servicio contratado". Sin embargo, ha señalado que, con carácter general, no puede actuar en este caso "dado que se encuentra en proceso judicial".

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián ha dictado la disolución de las sociedades responsables y ha nombrado un administrador concursal, que será a quien deban dirigirse las personas consumidoras en el correo 'audyge@audyge.com'.

Las personas que deseen personarse en el procedimiento deberán hacerlo acompañadas de asistencia letrada y de los servicios de una persona procuradora.

Kontsumobide ha señalado que solo podrá intervenir en aquellos casos de personas consumidoras "que hubiesen financiado su tratamiento con un crédito vinculado". En estos casos, si se ha interrumpido la prestación del servicio contratado, la financiera está en la obligación de interrumpir y cancelar el crédito.

Si tras dirigirse a la financiera la persona consumidora no encuentra una respuesta satisfactoria, podrá interponer la correspondiente reclamación en Kontsumobide o en la OMIC de su municipio. En todo caso, Kontsumobide recomienda recopilar toda la información disponible y preparar un relato detallado de los hechos, así como de las reclamaciones que procedan.