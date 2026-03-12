Kutxabank logra en 2025 un resultado récord de 641,3 millones, un 19,7% más

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

Kutxabank registró un resultado neto "récord" de 641,43 millones de euros en 2025, lo que supone un 19,7% más que un año antes, mientras que sus ingresos 'core' se situaron en 1.886,2 millones, con una caída del 6,3%, y su volumen de negocio creció un 8,6%, hasta los 145.750 millones.

En un comunicado, la entidad ha subrayado que son unos resultados impulsados por el "fuerte dinamismo comercial y un sólido rendimiento" de sus principales iniciativas estratégicas de crecimiento y diversificación.

Los ingresos de su actividad 'core' se situaron en 1.886,2 millones, lo que supone una caída del 6,3%, por el impacto de la evolución de la curva de los tipos de interés en el margen de intereses, que se vieron "parcialmente compensados" por los volúmenes y la contribución "creciente" de los ingresos por servicios y seguros, que aumentaron un 8,2%, principalmente por la gestión patrimonial (+14,2%).

El banco ha subrayado que la evolución de las principales magnitudes responde a una estrategia de crecimiento y diversificación, liderada por la inversión crediticia en particulares y familias y la financiación a empresas.

En concreto, en 2025, la concesión de nuevas hipotecas se elevó un 26,3% y el apoyo al tejido productivo hizo crecer el saldo en mayorista un 11%, impulsado por la banca Corporativa (+16%) y la banca de Empresas (+18%).

VOLUMEN DE NEGOCIO

El pasado año, su volumen de negocio -créditos, depósitos y recursos fuera de balance- se elevó un 8,6%, frente a 2024, hasta los 145.750 millones.

Según ha apuntado, este comportamiento se traslada a la contribución que el Grupo realiza a sus grupos de interés. En concreto, ha precisado que en 2025 el 79% de sus ingresos (1.956,7 millones) revirtió a la sociedad en salarios, compras a proveedores, pago de impuestos y dividendo social. El resto, se destina al crecimiento sostenible.

El 60% de su resultado neto (384,7 millones) se ha distribuido a sus fundaciones accionistas para el desarrollo de su acción social. En 2025, además, repartió un dividendo extraordinario en especie (en acciones de Iberdrola) por valor de 400 millones y la entidad ha aprobado un incremento del payout para 2026, hasta el 70%, una decisión apoyada, según ha indicado, "por su ritmo de crecimiento y sus niveles de solvencia".

En el detalle de los distintos parámetros, ha subrayado que se ha reactivado la demanda de inversión por la rebaja de los tipos, y en el crédito a particulares y familias, Kutxabank registró un "fuerte incremento" de la nueva financiación para la compra de una vivienda (hipotecas), que alcanzó los 4.302 millones (+26,3%).

La concesión de préstamos al consumo "marcó un récord" y creció un 12,4%, hasta los 828 millones y, en concreto, el crédito Comercio avanzó un 13%.

El banco ha subrayado que el 95% de las hipotecas se gestionaron en algún momento por canales digitales; el 86% del crédito al consumo; y el 75% de los productos de previsión. A cierre de 2025, el 68% de los clientes del Grupo están activos en banca digital.

También ha destacado el "sólido" crecimiento de la financiación del tejido empresarial, ya que en 2025 la inversión crediticia del negocio mayorista, destinada al apoyo y desarrollo del tejido empresarial, creció de manera "sostenida" y situó el saldo en 16.043 millones (+10,9% frente a 2024), liderado por la banca Corporativa -crece un 16%, hasta los 7.091 millones- y la banca de Empresas, que creció un 18%, hasta los 2.717 millones.

En banca mayorista destaca también el área de Financing Solutions -financiación sindicada y sin recurso (project finance)-, que acumula operaciones por valor de 1.300 millones, un 40% de financiación sostenible. En promoción inmobiliaria, las viviendas en construcción financiadas alcanzaron las 5.911 unidades (+43,5%). En banca Institucional, los recursos se incrementan hasta los 7.100 millones.

Por otra parte, Kutxabank ha subrayado que en 2025 elevó un 55% la financiación sostenible concedida frente a 2024, hasta los 3.968 millones. El 74,3% se destinó a empresas, la de consumo 'verde' creció un 40% y, en hipotecas, representó más del 20% de la nueva producción.

Asimismo, ha apuntado que en el pasado año consolidó su posición como la cuarta gestora del sector en fondos de inversión y fue la tercera en suscripciones netas. La entidad gestiona más de 44.600 millones de patrimonio en recursos fuera de balance (fondos de inversión, carteras delegadas y previsión).

En el período, el volumen de recursos en fondos de inversión creció un 14,3%, con respecto a 2024 -manteniendo una cuota del 7,3%-, mientras se registró un incremento del 5,1% en aportaciones a planes de pensiones individuales. Además, ha añadido que consolida su liderazgo en patrimonio gestionado en EPSVs -que creció un 5,5% en 2025- con una cuota del 48%.

El negocio asegurador de Kutxabank volvió a registrar un "notable" crecimiento en 2025 con 123.860 nuevas pólizas, que hacen crecer un 18% las primas de nueva producción, hasta los 108 millones. Este comportamiento derivó en la contribución de 193 millones del negocio asegurador al margen bruto del Grupo, impulsado principalmente por la actividad en el seguro de hogar (+24% en volumen de comisiones) y autos (+11% en volumen de comisiones).

La entidad ha destacado que es "líder en solvencia y con la ratio de mora más baja del sector". En concreto, la ratio de solvencia (CET 1 phased in) se situó en el 21,6% y la de mora en el 1,1%; 160 pbs inferior a la media del sector.

En cuanto a los indicadores de rentabilidad, el ROTE (retorno sobre el capital tangible) creció "de forma notable" hasta el 11,3%, tras mejorar en más de 180 pbs durante el año.

El ROA (retorno sobre activos) se situó en el 0,9% y la ratio de eficiencia -excluido el ROF (resultados por las operaciones financieras)- se elevó al 39,4%.

Por último, ha indicado que continúa aplicando "criterios de prudencia, dotando un volumen muy significativo a provisiones". En este sentido, ha señalado que, pese a mantener una ratio de mora en mínimos y contar con una previsión de "muy escasa necesidad de deterioros ordinarios", destinó 218,6 millones a dotaciones en 2025 para cubrir contingencias comunes del sector y aquellas derivadas de factores geopolíticos e incertidumbre macroeconómica.