LAB abre desde este lunes sus 22 sedes para recoger material higiénico-sanitario con destino a Cuba

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB abrirá, entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre, sus 22 sedes en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra para recoger material higiénico-sanitario y fondos destinados a la compra de marcapasos con destino a Cuba.

La central sindical ha puesto en marcha esta campaña, denominada "Langileon elkartasunez blokeoa hautsi!" (¡Romper el bloqueo mediante la solidaridad de las-os trabajadoras-es!), en colaboración con la asociación de amistad Euskadi-Cuba y los colectivos de emigración cubana en Euskadi Sierra Maestra y Desembarco del Granma.

Según ha explicado LAB, la campaña nace como "un apoyo para paliar las graves carencias que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos impone al sistema de salud cubano".

A su juicio, este bloqueo, "condenado de forma abrumadora" por la Asamblea General de la ONU, "limita severamente el acceso de la isla a medicamentos, equipos médicos, tecnologías esenciales y piezas de repuesto".

El sindicato ha precisado que el sistema de salud cubano, "reconocido internacionalmente por su excelencia y solidaridad", se ve así "privado de recursos fundamentales".

Por ello, LAB ha recogido "el llamamiento de asociaciones de la diáspora cubana en Euskal Herria" y, a través de su afiliación en el sector sanitario, ha impulsado "esta respuesta solidaria".

La campaña recogerá donaciones de medicamentos, insumos médicos y productos de higiene en su sedes, así como en centros de salud y hospitales donde el sindicato tiene representación.

Además, se han habilitado dos vías para realizar aportaciones económicas destinadas específicamente a la compra de marcapasos: mediante transferencia bancaria a la cuenta ES35 3035 0134 43 1340059271 (Caja Laboral - Euskadi-Cuba) o mediante Bizum al código 04713, indicando en el concepto "Marcapasos".

Todas las donaciones serán enviadas a Cuba gracias a la intermediación de la asociación Euskadi-Cuba. El sindicato ha insistido en que, con esta acción, reitera su apoyo al pueblo cubano "y su derecho a un sistema de salud pública digno y universal".