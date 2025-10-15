LAB destaca que el seguimiento es "mayoritario" en Educación y en la mayoría de las empresas

Pancarta para denunciar el "genocidio" de Israel y en apoyo al pueblo palestino - EUROPA PRESS

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha destacado que el seguimiento de las primeras horas de paro contra el "genocidio" de Israel está siendo mayoritario en la mayoría de las empresas y también lo está siendo en la huelga convocada en Educación.

LAB ha convocado en Euskadi y Navarra, junto con CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT, Etxalde, Hiru, EHNE Nafarroa y Solidari, paros de tres horas por turno que, de madrugada han sido de 3.00 a 6.00 horas. Además, este sindicato y Steilas han convocado huelga de todo el día en Educación.

En concreto, fuentes de LAB han señalado a Europa Press que en Industria la respuesta está siendo "muy satisfactoria y es seguimiento es "mayoritario" en la mayoría de las empresas.

Según los datos facilitados por el sindicato, han parado mayoritaria o totalmente empresas como CAF de Beasain e Irun, Indar de Beasain, Jaso de Itsasondo, Indaux, Hijos Juan de Garay y Natra Zahor de Oñati, Biele de Azpeitia, Torraspapel de Leitza, Aceros Moldeados, Guerra Hermanos, La Barranquesa, Cementos Lemona, Astigarraga kidline, Sapa, Mendiola, Sammic y la editorial Elkar.

El sindicato ha añadido que también han parado cooperativas como Ulma de Oñati, Fagor Automation y Fagor Ederlan, Copreci de Arrasate, HUHEZI de Eskoriatza y Aretxabaleta o Sakana Cooperativa de Lakuntza.

Además, ha agregado que "gran parte" de las gasolineras han funcionado únicamente en servicios mínimos y, en Educación, a falta de datos concretos, ha subrayado que el seguimiento de la huelga está siendo "mayoritario".