LAB no firma el preacuerdo en centros de Iniciativa Social y lo valorará con sus bases

BILBAO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

LAB ha afirmado que el preacuerdo laboral en los centros de Iniciativa Social alcanzado esta madrugada entre las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA, y los sindicatos, tras 14 días de huelga, descarta la equiparación salarial, por lo que no ha firmado el preacuerdo y lo valorará con sus bases.

En un comunicado, el sindicato abertzale ha indicado que el preacuerdo para un nuevo convenio laboral recoge las medidas de mantenimiento del empleo que acordó en el acuerdo laboral del 1 de junio, "hay avances en la reducción de las cargas de trabajo y en los procesos de recolocación, pero se rechaza la equiparación".

Tras catorce días de huelga en la lucha por la renovación del convenio colectivo de Iniciativa Social, LAB ha señalado que "con la fuerza de los y las trabajadoras se ha conseguido movilizar a las patronales y finalmente se han presentado unas medidas que asientan las bases para un nuevo convenio". Entre las medidas recogidas en el preacuerdo está la subida salarial del 16%.

No obstante, ha afirmado no entender por qué se ha renunciado a la equiparación salarial con los empleados públicos que estaba encima de la mesa, con incrementos del 18% y 20%. El resto de sindicatos ha rechazado lo que LAB considera "una de las principales victorias de la lucha obrera, aunque las patronales lo habían dado por bueno", por lo que no ha firmado el preacuerdo y lo valorará con sus bases para tomar la decisión definitiva.

Según ha detallado, el preacuerdo contempla: la reducción de jornada de 25 horas para el personal de Administración y Servicios; la reducción de 20 horas para el personal no docente titulado, el profesorado de primer ciclo de educación infantil y personal de apoyo educativo; y una reducción de 38 horas para los educadores infantiles.

Entre las medidas inmediatas para aliviar las cargas de trabajo está el incremento de una hora complementaria para el trabajo propio a partir del curso 25-26. Se incluye el procedimiento de regulación de desdobles y horas de compensación en la Formación Profesional, así como cláusulas en el convenio colectivo para que el acuerdo de recolocación sea garantista, igual que en las ikastolas.

Igual que en el acuerdo de las ikastolas, habrá un procedimiento para acordar nuevas medidas de mantenimiento del empleo ante el descenso de la natalidad. Como consecuencia de ello, en los próximos meses se negociarán y acordarán nuevas medidas para la creación de puestos pertenecientes a nuevas categorías que, a su vez, serán para reforzar la competencia lingüística y el euskera, mejorar la atención al alumnado con necesidades especiales, profundizar en la innovación educativa, mejorar la gestión y para la reducción de cargas de trabajo.

Junto a ello, habrá un análisis de las medidas concretas para llevar a cabo planes adicionales de renovación juvenil de los trabajadores mayores de 60 años.

Por último, LAB ha felicitado a los trabajadores que han participado en las huelgas y movilizaciones y ha manifestado que participará activamente en el desarrollo del convenio y de las medidas de mantenimiento de empleo.

Asimismo, ha indicado a las patronales que prestará especial atención a la ejecución de este acuerdo, luchando para que los trabajadores de Iniciativa Social obtengan "lo que les corresponde y haciendo una oferta integral a todo el personal en la creación de una única red educativa, propia y descentralizada".