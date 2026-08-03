Laboral Kutxa obtiene un beneficio neto de 154,5 millones en el primer semestre, un 6,2% más que el año pasado

Sede de Laboral Kutxa - LABORAL KUTXA

BILBAO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Laboral Kutxa ha obtenido en el primer semestre de 2026 un beneficio neto atribuido de 154,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Según ha explicado la entidad vasca, estos resultados se han logrado en un contexto en el que la evolución de la economía ha mostrado un crecimiento positivo en sus principales áreas geográficas de actividad, pero con un entorno "sensiblemente más exigente que el vivido en los últimos años".

En palabras de sus responsables, "Laboral Kutxa ha impulsado de forma decidida el negocio con sus clientes, familias y empresas, logrando un mayor grado de diversificación y un sólido crecimiento general en todas sus parcelas".

De este modo, el volumen total de negocio de la cooperativa de crédito, que engloba el pasivo y activo en balance, así como el resto de los recursos intermediados, ha crecido un 8,1%, hasta alcanzar los 53.720 millones de euros.

(Habrá ampliación)