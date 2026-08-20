Laborda dice que no aceptará que no se establezcan controles en Oiartzun para "evitar la saturación viaria" de Irun

Archivo - La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda - AYUNTAMIENTO IRUN - Archivo
SAN SEBASTIÁN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de la localidad guipuzcoana de Irun, Cristina Laborda, ha advertido al Gobierno Vasco que no aceptará que se niegue a establecer controles en Oiartzun (Gipuzkoa) para "evitar la saturación viaria" del municipio fornterizo. Le reclama que "lidere y que esté a la altura de lo que Irun necesita".
En rueda de prensa en Irun, Laborda ha señalado que "no puede haber ciudadanos de primera y de segunda" y, por ello, no va a aceptar "un no por repuesta".
En este contexto, ha manifestado que acudirá a la reunión con el Departamento vasco de Seguridad de este jueves con "una exigencia clara: soluciones para los irundarras". "Si al Gobierno Vasco no vale nuestra propuesta, que pongan otra encima de la mesa, que es su responsabilidad", ha sentenciado.
Cristina Laborda ha subrayado que "no basta con decir no; hay que decir que sí". A su juicio, "no es de recibo que la gente no pueda llegar al hospital o no pueda salir o regresar a sus casas". "Estamos hablando de servicios básicos y de la vida cotidiana de miles de personas", ha insistido.
Finalmente, ha pedido al Ejecutivo Vasco que "ejerza el liderazgo que le corresponde en materia de tráfico y específicamente en la Operación Retorno". "Desde Irun seguiremos tendiendo la mano y poniendo todos los recursos municipales que tenemos, pero cada uno debe asumir sus competencias", ha reivindicado.