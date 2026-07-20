Laguardia (Álava) se convierte en laboratorio rural contra la soledad no deseada para extender su experiencia en Euskadi

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, y el alcalde de Laguardia, Raúl García Ezquerro - IREKIA

VITORIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Laguardia impulsan la continuidad de 'Biasteri Zurekin-Laguardia Contigo', un proyecto comunitario que acompaña a personas en situación de fragilidad social, fortalece las redes locales y promueve las relaciones intergeneracionales, con el objetivo de crear un "laboratorio rural contra la soledad no deseada" que extienda su experiencia a otros municipios de Euskadi.

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y el alcalde de Laguardia, Raúl García Ezquerro, han presentado este lunes en rueda de prensa la nueva fase del proyecto que parte de la experiencia piloto desarrollada en Laguardia dentro de 'Transis Lab 1', proyecto europeo de innovación social en longevidad en zonas rurales.

Este plan promovió seis experiencias piloto en Euskadi, Navarra, Nueva Aquitania y Occitania para conectar los recursos sociales y sanitarios y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en situación de fragilidad.

En Laguardia el proyecto permitió reunir al Ayuntamiento, los servicios sociales y sanitarios, las asociaciones y otros agentes comunitarios del municipio y de Rioja Alavesa. En una primera fase se realizaron alrededor de 50 valoraciones para conocer la situación de las personas mayores y se promovieron espacios participativos en los que pudieron compartir sus inquietudes y necesidades.

A partir de ese trabajo conjunto se pusieron en marcha actividades relacionadas con el ejercicio físico, la memoria, el bienestar emocional, la digitalización, la salud y la participación comunitaria.

El Ejecutivo vasco ha destacado que el nuevo proyecto supone consolidar esa experiencia piloto y avanzar hacia un modelo comunitario "estable, evaluable y transferible". Para ello, la Dirección de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional ha contratado, a través de Home Care Lab, cooperativa perteneciente al Grupo SSI, la figura de una conectora comunitaria, que será la encargada de impulsar y coordinar el proceso en el municipio.

La asistencia técnica incluye la coordinación y gestión del proyecto, la colaboración con los recursos locales, la intervención comunitaria, la dinamización de un espacio de encuentro y la sistematización y transferencia de los resultados.

"Queremos que Laguardia sea un referente, pero no una excepción, y convertir lo aprendido aquí en conocimiento útil para Rioja Alavesa y para otros municipios de Euskadi, ya que vivir en un pueblo no signifique tener menos oportunidades para relacionarse, participar, recibir apoyo o desarrollar un proyecto de vida plena", ha dicho Melgosa.

La consejera ha defendido la necesidad de poner en valor las fortalezas propias del medio rural, como la proximidad, el conocimiento mutuo, la participación vecinal y el compromiso de sus asociaciones y recursos públicos.

"El medio rural no debe contemplarse únicamente desde sus dificultades, sino desde su enorme capacidad para crear comunidad, innovar y cuidar. Las respuestas no pueden diseñarse siempre desde una mirada urbana para ser trasladadas después a nuestros pueblos. Deben construirse desde el territorio, con las personas que viven en él y aprovechando todo el capital comunitario que ya existe", ha afirmado.

RED COMUNITARIA

Según han explicado, entre junio y diciembre se desarrollará un proceso comunitario con perspectiva intergeneracional, de ciclo vital e interseccional. Durante este periodo se continuará identificando y acompañando a personas que deseen reforzar o ampliar su red social, realizando un seguimiento personalizado y favoreciendo su participación en la vida comunitaria.

Las actuaciones individuales combinarán visitas, seguimiento telefónico, participación en espacios comunitarios y conexión con los recursos sociales y sanitarios existentes. También se identificarán referentes vecinales y redes informales capaces de acompañar y favorecer la participación de las personas que puedan estar atravesando situaciones de aislamiento.

Paralelamente, se desarrollarán actividades grupales como ejercicio físico adaptado, talleres de memoria y utilización del teléfono móvil, charlas saludables, propuestas culturales, actividades musicales, paseos saludables, cine comunitario, encuentros interculturales y acciones de bienestar emocional.

Melgosa ha indicado que la intervención no se limitará a las personas mayores. Según los datos de Eustat de 2025, la población de Laguardia es de 1.544 habitantes, de los cuales 244 tienen entre 0 y 19 años, 933 personas tienen entre 20 y 64 años y la edad de 367 habitantes es de 65 años o mayor.

Por ello, la intervención incorporará una perspectiva de ciclo vital, intergeneracional e interseccional, entendiendo que "la soledad no deseada puede aparecer en diferentes momentos de la vida" y verse condicionada por factores como la edad, el género, la salud, el origen, la situación económica o el territorio en el que se reside.

ENCUENTRO INTERGENERACIONAL

Una de las principales novedades será el diseño y dinamización de un espacio de encuentro intergeneracional, "accesible, seguro y acogedor", en cuya definición participarán las propias personas usuarias. No se plantea únicamente como un lugar físico, sino como un espacio de relaciones, participación y corresponsabilidad que permita compartir conocimientos, generar confianza y crear vínculos entre personas de distintas edades, procedencias y circunstancias vitales.

El alcalde de Laguardia, Raúl García, ha destacado que "este proyecto nace y crece en el propio municipio, gracias a la colaboración de las asociaciones, los servicios profesionales, las entidades y los vecinos".

"En nuestros pueblos sabemos que la cercanía es una fortaleza, pero también debemos estar atentos a aquellas personas que pueden ir quedándose al margen de la vida comunitaria. La respuesta tiene que ser colectiva: detectar, escuchar, acompañar y facilitar que cada persona vuelva a sentirse parte activa de Laguardia", ha añadido.

El proyecto medirá los procesos, resultados e impactos de la intervención mediante indicadores cualitativos y cuantitativos, con el fin de identificar qué funciona, bajo qué condiciones, qué dificultades pueden aparecer y qué elementos son necesarios, para reproducir el modelo en municipios con características similares.

El resultado se recogerá en un documento técnico con orientaciones prácticas y propuestas de transferencia. Además, se celebrará una jornada dirigida a responsables políticos y técnicos de los municipios de Rioja Alavesa, en la que participarán integrantes del grupo motor y personas vinculadas a la experiencia.

"Laguardia va a ayudarnos a demostrar que la innovación social también nace en los pueblos. Combatir la soledad no deseada significa cuidar, pero también reconocer capacidades, recuperar vínculos y favorecer que cada persona pueda participar y decidir. Significa empoderar a las personas y también al territorio", ha concluido Melgosa.