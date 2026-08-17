Laia y Ane, los nombres preferidos para niñas nacidas en 2025 en Euskadi, y Oihan, Markel y Martin para niños

Archivo - Un niño pequeño entra por la puerta hacia el interior de las instalaciones de una guardería de Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Laia y Ane se mantienen como nombres más frecuentes de niñas nacidas el año pasado en Euskadi, mientras que en el caso de los niños los más habituales son Oihan, Markel y Martin o Martín. El nombre que más se pone a las niñas en Bizkaia es Ane, en Álava Izaro y en Gipuzkoa June. En cuanto a los niños, los más frencuentes con Oihan en territorios vizcaíno y alavés, y Martin en Gipuzkoa, según ha informado el Instituto vasco de Estadística, Eustat, que recoge datos de 2025.

El Eustat apunta que Laia fue el nombre de niña que ocupa el primer lugar en la preferencia de las madres y los padres en el año 2025 en la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que el segundo y tercer lugar lo ocuparon Ane y June y, a continuación, se situaron Nora, Malen y Sofia o Sofía. En 2025 entraron Mara y Lucía en la lista de los 10 más frecuentes, y salieron Irati y Martina, incluidos en la relación de 2024.

El nombre de niño más frecuente durante el año 2025 fue Oihan, seguido de Markel y Martin o Martín. Tras ellos, los más utilizados fueron Julen, Luken y Aimar. Respecto al año 2024, entraron en 2025 en la lista de los 10 más frecuentes Paul, Izei y Jon y salieron Aiur, Ibai y Telmo.

POR TERRITORIOS

Por territorios históricos, Izaro fue el más utilizado en Álava, Ane en Bizkaia y June en Gipuzkoa, mientras que el segundo más frecuente en todos ellos fue Laia. En cuanto a los niños, Oihan fue el más usado en Álava y en Bizkaia, y Martin o Martín en Gipuzkoa. El segundo lugar en todos ellos ha sido Markel.

Los nombres que se registran con grafías diferentes, como en el caso de Ane/Anne, June/Yune/Iune, Leire/Leyre, Nahia/Naia, Jon/Ion o Aritz/Haritz, se tratan como nombres diferentes.

Los nombres más comunes de las mujeres que fueron madres en 2025 fueron Nerea, Leire y María. En cuanto a los padres fueron Mikel, Jon y Aitor.

En cuanto a nacimientos de madres de nacionalidad extranjera, los cinco nombres de niña más frecuentes en 2025 fueron los siguientes Alaia, Sara, Sofía o Sofia, Aya y Ainara. En el caso de los niños, los más frecuentes fueron Adam, Thiago, Amir, Isaac y Mateo. En 2025 se produjeron 3.569 nacimientos de madre con nacionalidad extranjera (el 26,7% del total).

En el total de los 13.344 nacimientos del año 2025, los 10 nombres más frecuentes entre las mujeres que fueron madres en dicho periodo son Nerea, Leire, María, Ane, Amaia, Ainhoa, Laura, Irati, Maitane y Marta. El 78,6% de estas mujeres nacieron entre 1984 y 1996.

En cuanto a los nombres de los hombres que fueron padres en 2025, los 10 más frecuentes fueron Mikel, Jon, Aitor, Asier, Ander, Iñigo, Iker, Unai, David y Xabier. En este caso, el 79,7% nacieron entre 1980 y el 1994.