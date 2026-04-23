Lanbide aprueba más de 22 millones en ayudas para la contratación de personas desempleadas en empresas vascas

Oficina de Lanbide - EUROPA PRESS

BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público Vasco de Empleo-Lanbide ha aprobado un paquete de ayudas que asciende a más de 22,2 millones de euros e incluye subvenciones a la contratación de jóvenes, mayores y personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, con la previsión de impulsar la contratación o el mantenimiento del empleo de casi 7.000 personas en los próximos meses.

El Consejo de Administración de Lanbide, presidido por el vicelehandakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha aprobado destinar 8,8 millones al programa Lehen Aukera, que lleva años siendo la principal palanca para que las personas menores de 30 años accedan a empleos de calidad.

El plazo de solicitud de ayudas finaliza el 15 de octubre de 2026 y podrán beneficiarse empresas que contraten desde el 1 de enero de 2026. La cuantía de la subvención varía en función de la titulación y del tipo de contrato, y se incrementa en un 10% adicional cuando el contrato se firma con una mujer, como medida para reducir la brecha de género en el empleo.

Las ayudas para la contratación de personas mayores de 50 años cuentan con una partida de 2,5 millones. El 43,90% de las personas desempleadas registradas en Lanbide superan esa edad, por lo que estas ayudas tratan de reducir esa cifra.

Este programa subvenciona contratos indefinidos y temporales en cuantías importantes y graduadas de acuerdo con el nivel de cualificación de los puestos, pero abierto a todo tipo de niveles de cualificación. Además, tendrán una bonificación del 15% cuando la persona contratada sea mujer o tenga 55 años o más.

Asimismo, el Consejo de Administración ha dado el visto bueno a tres actuaciones destinadas a los centros especiales de empleo. Así, la convocatoria de ayudas para las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional contará con 5,5 millones para financiar los costes de personal de apoyo a la inserción social y laboral de trabajadores con discapacidad.

También se aumentarán en 4,5 millones las ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad, alcanzando un total de 76,1 millones. Este incremento responde al crecimiento de las plantillas y al incremento del salario mínimo interprofesional.

En tercer lugar, la convocatoria de ayudas a la inversión generadora de empleo estable en centros especiales de empleo de iniciativa social se dotará con 1 millón de euros, con el límite de 100.000 euros por entidad beneficiaria.

Todas estas convocatorias se tramitarán a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco y están alineadas con la Estrategia Vasca de Empleo 2030, que sitúa la igualdad de oportunidades, la calidad del empleo y la lucha contra la exclusión social como "ejes fundamentales" de las políticas públicas activas de empleo.

SEIS CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Por otro lado, Lanbide ha aprobado también la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la EHU para la organización del Foro de Empleo Vitoria-Gasteiz, Empleo Gune 2026.

Este foro, según ha destacado el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, es "una buena muestra del espíritu de colaboración interinstitucional en el fomento del empleo en Araba". El año 2025 fue "un éxito de participación de personas, empresas y ofertas de empleo y 2026 se espera superar las cifras del pasado ejercicio", ha añadido.

En este ámbito de la colaboración institucional y empresarial, se ha aprobado la firma de otros cinco convenios de colaboración con agrupaciones empresariales de Bizkaia -ACLIMA, Basque Food Cluster, BUILD:INN, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal y el Foro Marítimo Vasco- en el marco del Programa 3R Empresa, impulsado con financiación del departamento de Empleo de la Diputación Foral de Bizkaia, para promover la recolocación de personas desempleadas en nuevos nichos de empleo.

Estos convenios permitirán desarrollar itinerarios personalizados de orientación, formación e intermediación laboral, adaptados a las necesidades reales de sectores estratégicos del territorio.