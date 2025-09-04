Lanbide aprueba nuevas ayudas por más de 141 millones de euros para impulsar el empleo y la formación en Euskadi

El Servicio Vasco de Empleo aprueba programas para fomentar el emprendimiento, la empleabilidad, la digitalización y la inclusión

VITORIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo ha aprobado este jueves un paquete de ayudas y programas que movilizará más de 141 millones de euros entre 2025 y 2027.

Estas nuevas convocatorias, financiadas en parte por el Fondo Social Europeo y los fondos Next Generation, tienen como principal línea de actuación un programa de 88,5 millones de euros destinado a financiar los planes de formación que constituyen la oferta formativa de Lanbide entre 2025 y 2027.

La convocatoria está destinada a personas desempleadas para priorizar su inserción laboral y su recualificación, e incluye formación presencial y a distancia, con especial atención a la formación acreditable y a las necesidades sectoriales detectadas por el Servicio Vasco de Empleo.

Además, se han aprobado las bases reguladoras de las ayudas que financiarán la oferta formativa 2025-2027 para personas trabajadoras ocupadas. Esta línea, dotada con 31,8 millones de euros, busca impulsar la mejora de las competencias, la recualificación, y la adaptación a las demandas de sectores estratégicos, como el de los cuidados a través del programa ZainLab.

CAPACIDADES DIGITALES

También se pretende fomentar las capacidades digitales del sector turístico a través del convenio de colaboración suscrito con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. Para ello, se invertirán más de 1,9 millones de euros en acciones formativas de personas trabajadoras, jóvenes y pymes.

Estas tres convocatorias de formación se suman a las ya aprobadas por parte del Gobierno Vasco en el Consejo de Gobierno de este pasado martes, que refuerzan con 15 millones de euros las acciones formativas que se desarrollarán en colaboración con el Departamento de Educación y HABE para acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral u otras vías no formales y la capacitación lingüística para acceder al mercado laboral.

Lanbide también destinará 3,9 millones de euros a financiar tres líneas de ayudas de emprendimiento: ayudas al desarrollo de una idea empresarial para impulsar su puesta en marcha, al establecimiento del proyecto, y a la consolidación de una actividad empresarial.

Por otra parte, Lanbide ha concedido una subvención nominativa de 30.000 euros a Euskalit-Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad para crear una red de intercambio de conocimiento y buenas prácticas de gestión de la edad y del relevo generacional entre las pymes de Euskadi.

Las empresas beneficiarias serán las que hayan participado en el proyecto piloto de mentorizaje o las que hayan recibido el servicio de LanMentoring. Toda la información relativa a las convocatorias de ayudas estará disponible en la web de Lanbide, así como los modelos de presentación de solicitudes.