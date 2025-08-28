Lanciego (Álava) celebrará el sábado la fiesta de sus vinos con catas, mesa redonda y degustación popular

VITORIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojanoalavesa de Lanciego celebrará este próximo sábado la fiesta de sus vinos con catas, mesa redonda y degustación popular, dentro de una jornada abierta al público que combinará experiencias enológicas, una reflexión sobre el futuro del sector y la oportunidad de degustar lo mejor de sus bodegas.

Así lo ha indicado en una nota su alcaldesa, Itziar de Álava, quien ha subrayado que la "cita destaca la identidad vitivinícola de Lanciego, acercando al público la calidad y diversidad de sus elaboraciones, y fomenta la unión entre bodegueros y vecindario".

Los actos arrancará a las 12.00 del mediodía con una cata comentada que agrupará a una selección de siete vinos de Lanciego, guiada por las sumilleres Beatriz López y Pilar Cavero. El precio será de 20 euros e incluye entrada a la degustación popular. Es imprescindible reservar plaza vía WhatsApp en el teléfono de móvil 629 95 12 10.

Posteriormente, a las 17.00 horas, se llevará a cabo la mesa redonda 'Lanciego brinda al futuro', que constituirá un espacio de diálogo en el salón de actos del Ayuntamiento para reflexionar sobre los retos y oportunidades de la viticultura local. Moderará el encuentro Xabier Amestoy, de la Vinoteca J Perez, con la participación de Beatriz López, Pilar Cavero y Javier Cirujeda y entrada gratuita hasta completar el aforo.

A las 19.30 horas se desarrollará una degustación popular en la plaza con vinos de las bodegas participantes. El precio será de 10 euros y las bodegas participantes son: Azpillaga Urarte, Blanco Pérez de Azpillaga, El Mozo, Gonzamendi, Lanzaga, Mendieta Osaba y la Cooperativa Nuestra Señora del Campo.