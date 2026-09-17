Lander Aretxabaleta repetirá como candidato del PNV a la alcaldía de Zamudio (Bizkaia)

Lander Aretxabaleta, alcalde de Zamudi y candidato del PNV a la reelección. - PNV

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lander Aretxabaleta Jauregi repetirá como candidato del PNV a la Alcaldía de Zamudio. El actual alcalde volverá a liderar la candidatura jeltzale con la voluntad de "dar continuidad al trabajo desarrollado durante esta legislatura y a los proyectos puestos en marcha para responder a las necesidades presentes y futuras del municipio".

Aretxabaleta afronta esta nueva etapa "con la misma ilusión y el mismo compromiso" con los que asumió la Alcaldía en 2023 y con una forma de entender la gestión basada, según ha explicado, en "la cercanía, el rigor y la capacidad de convertir las necesidades de la ciudadanía en actuaciones concretas".

"Con la misma ilusión y el mismo compromiso que en la anterior elección, quiero seguir liderando los proyectos que hacen avanzar Zamudio. Una gestión rigurosa, cercana y centrada en las personas, con un compromiso claro: seguir impulsando proyectos que transformen nuestro municipio y respondan a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas", ha señalado.

Durante esta legislatura, ha destacado el PNV, el equipo liderado por Aretxabaleta "ha situado la vivienda entre sus principales ámbitos de actuación" y, en estos años "se ha puesto en marcha la adjudicación de 30 viviendas tasadas municipales en Arteaga, se han impulsado nuevas promociones y se ha desarrollado una línea de ayudas al alquiler destinada a jóvenes".

En conjunto, ha resaltado la formación jeltzale, "más de 90 viviendas se encuentran en 2026 en distintas fases de construcción o adjudicación".

Además, ha recordado que "bajo el liderazgo de Aretxabaleta se puso en marcha Zamudio Parti, un proceso de participación ciudadana concebido para recoger propuestas sobre distintos espacios del casco urbano y trasladarlas posteriormente a proyectos concretos".

De ese trabajo han surgido o avanzado actuaciones como la renovación integral de Arbolantxa, junto a otros proyectos "relevantes" como la cubrición de la plaza de la Kultura Etxea y la rehabilitación de la pasarela peatonal Uribe, ha apuntado el PNV.

Por otro lado, el partido jeltzale ha añadido que a legislatura ha estado marcada "por la mejora de equipamientos y espacios públicos, con actuaciones como la rehabilitación de la Kultura Etxea y diferentes intervenciones en barrios, instalaciones y zonas de uso cotidiano".

Junto a las inversiones, Aretxabaleta ha puesto también el foco en "adaptar los servicios municipales a las necesidades de las familias y de la ciudadanía". En este periodo, ha detallado el PNV, "se ha creado una nueva ludoteca para menores de 9 a 11 años, se han ampliado horarios de servicios municipales y deportivos y se ha dado continuidad a medidas dirigidas a facilitar la emancipación de las personas jóvenes".

El PNV ha dicho que afronta la nueva candidatura de Aretxabaleta "desde la continuidad de un proyecto municipal iniciado en 2023 y con distintos proyectos todavía en desarrollo en ámbitos como la vivienda, el espacio urbano y los servicios públicos".

Para Aretxabaleta, el objetivo pasa "por continuar trabajando desde la cercanía y la escucha activa", dando continuidad a una manera de gestionar que resume en "escuchar, decidir, hacer y gestionar".