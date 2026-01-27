Laudio (Álava) organiza visitas guiadas de febrero a junio para dar a conocer su patrimonio

Visita guiada en Laudio - AYTO. LAUDIO

VITORIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad alavesa de Laudio ha organizado un programa de visitas guiadas para dar a conocer el patrimonio del municipio, que se desarrollarán desde el 1 de febrero al 27 de junio, con recorridos que tendrán un coste de 5 euros a partir de los 12 años.

En un comunicado, el Consistorio ha informado de que el día de estreno se ofrecerá una visita gratuita en castellano para los laudioarras, así como que las personas interesadas en querer participar deberán realizar la reserva 'online'. De hecho, en las visitas podrán participar un máximo de 25 personas y las reservas y pagos deberán realizarse 'online'.

Las visitas saldrán a las 12.00 horas desde el mismo Topa!Gunea (Zumalakarregi, 34), por lo que se ruega acudir con una antelación de 10-15 minutos para garantizar la puntualidad del inicio de la visita y evitar contratiempos.

Así, habrá visitas guiadas el 1 de febrero (gratuita), 14 de febrero, 14 de marzo, 11 de abril, 9 de mayo, 6 de junio, y 27 de junio. Para cualquier consulta, quedan a disposición de la ciudadanía el teléfono 944034930 y el email topa@laudio.eus.