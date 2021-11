LCD Soundsystem, J Balvin, The Killers y Pet Shop Boys cabezas de cartel de la próxima edición de Bilbao BBK Live

Stromae, Moderat, Placebo, M.I.A., Nathy Peluso y Four Tet también se suman a la cita bilbaína así como la programación completa de Basoa

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

LCD Soundsystem, J Balvin, The Killers y Pet Shop Boys serán los cabezas de cartel de la próxima edición de Bilbao BBK Live, en su 15ª edición, tras dos años de parón por la pandemia de la covid. El festival bilbaíno será el único en Europa en el que actuará LCD Soundsystem en 2022. También se subirán al escenario en Kobetamendi Stromae, Moderat, Placebo, M.I.A., Nathy Peluso y Four Tet, así como la programación completa de Basoa, según ha informado Last Tour.

Bilbao BBK Live vuelve tras dos largos años de parón a causa del coronavirus. Con música de la mano del trío Moderat y un poema visual por la artista Laura Sam, se pretende poner voz a "esas inmensas ganas" del reencuentro los próximos días 7, 8 y 9 de julio de 2022 en Kobetamendi para la celebración de su decimoquinta edición.

A la próxima edición del festival bilbaíno se suman los legendarios LCD Soundsystem como cabezas de cartel del jueves. La banda liderada por James Murphy elige Bilbao para celebrar dos décadas encima de los escenarios, así como el 20 aniversario de su sello DFA, con una programación especial durante la semana del festival, la cual anunciaremos próximamente.

J Balvin, uno de los diez artistas más escuchados del mundo, también se decanta por Bilbao BBK Live como único festival en el Estado en 2022, para liderar la jornada del sábado con su arsenal de hits reggaetoneros y defender el legado y la importancia de la música latina.

El belga Stromae volverá a los escenarios, también con cita única en el Estado y con nueva música tras ocho años de silencio, de importante relevancia, ya que solo ocurrirá en esta edición del festival.

Pero no serán los únicos en incendiar Kobetamendi. El trío Moderat traerá el sonido Berlín con temas conocidos por todos como A New Error, Bad Kingdom o Rusty Nails. Además, se seguirá contando con cabezas de cartel previamente anunciados: The Killers, liderando la jornada del viernes con dos nuevos trabajos bajo el brazo, el icónico dúo electrónico Pet Shop Boys, y la presentación del próximo LP de Placebo.

Siguiendo con hits electrónicos y artistas indispensables en el cartel, no podía faltar la mezcla de electrónica y pop psicodélico del canadiense Caribou, ni el polivalente Four Tet como tampoco el explosivo directo de BICEP.

La experimental y creativa M.I.A. hará bailar al ritmo del himno intergeneracional Paper Planes. La estrella ascendente Phoebe Bridgers presentará su aclamadísimo álbum Punisher, Nathy Peluso regresará a Kobetamendi tras dos años arrolladores a presentar su Calambre, y la cumbia psicodélica de Bomba Estéreo inundará de sonidos latinos el festival.

Los británicos estarán bien representados en sus diferentes vertientes estilísticas. La banda de britpop Supergrass celebrará al fin en el festival los 25 años de su álbum debut I Should Coco, el rap y hip hop estará liderado por el rabioso narrador de la Gran Bretaña post-Brexit slowthai mientras que el soul lo traerá la londinense de raíces bangladesí-irlandesas Joy Crookes y el dance pop lo liderará le artiste genderqueer Planningtorock con temas como Let's talk about gender, Baby.

Toronto también tendrá representación en el festival con el cuarteto BADBADNOTGOOD, presentando su próximo álbum Talk Memory y la icónica performer Merrill Nisker aka Peaches, afincada en Berlín, celebrando los 20 años de la piedra angular del electro The Teaches of Peaches.

Dublín estará representado por Inhaler con su rock enérgico mientras que Estonia lo estará por el rapero TOMMY €A$H, para terminar con Stella Donnelly, desde Australia, conquistando a todo Kobetamendi con sus melodías de ensueño y sus letras cargadas de activismo político.

En este mapa sonoro del festival también es parada obligatoria Estados Unidos, y también se suman al cartel la pionera rapera queer Mykki Blanco con su hip hop extremo y la inclasificable multidisciplinariedad del californiano Moses Sumney.

GRUPOS NACIONALES

A todo ello, se sumará un desfile de nombres patrios. El icono pop Zahara, el pionero del indie estatal Nacho Vegas presentando nuevo disco tras cuatro años, el indie ibérico de Dorian, Lori Meyers y sus himnos generacionales o las seductoras melodías de Sen Senra tampoco podían faltar a la cita del verano.

También estarán Carolina Durante con sus guitarras y descaro, Ginebras con sus letras autobiográficas, el bedroom pop de Rusowsky, Confeti de odio, VVV [Trippin'you], y Laura Sam y Juan Esribano en su proyecto conjunto.

El BBK Live también contará con Eusko label y se subirán al escenario la cuadrilla de Iruñea Chill Mafia, Verde Prato, Nogen, Ezpalak y DouleurDolor. También estará presente el sonido envolvente --derivado de sus siete torres de sonido de forma circular-- de Basoa.

El escenario electrónico de referencia de la península estará liderado por la reina indiscutible de la cultura de club The Blessed Madonna y el abanderado del techno de Detroit Carl Craig. Asimismo, formarán parte de tan distinguido elenco electrónico Helena Hauff, Lena Willikens, John Talabot, Palms Trax, DJ Python, la DJ y productora trans Eris Drew, así como la asturiana residente en Berlín JASSS.

Les acompañarán a los platos Dave P. desde Philadelphia, el colectivo Decius formado por miembros de Fat White Family y Paranoid London, la mezcla de wave, techno y acid de Identified Patient, los breaks y el neo perreo de la nueva promesa estatal GAZZI, la co-fundadora del sello y colectivo MARICAS ISAbella y la productora de electrónica, vocalista y DJ Perel.

La 15ª edición de Bilbao BBK Live contará con un cartel diseñado para paladear cada una de las actuaciones. La organización agradece especialmente el apoyo al Ayuntamiento de Bilbao que, junto con los patrocinadores e instituciones colaboradoras, hacen posible este evento.

Los abonos continúan a la venta y existe la opción de pagarlo a plazos a un precio especial. Las entradas de día se ponen hoy a la venta a un precio promocional hasta el próximo 16 de diciembre. Habrá camping disponible como en otras ediciones para quien desee alojarse en plena montaña.