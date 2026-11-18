1135132.1.260.149.20261118135427 El lehendakari, Imanol Pradales, la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, y responsables de ETS y Euskotren en una de las nuevas estaciones el Topo - JOSE IGNACIO UNANUE/IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que, a partir de este próximo sábado, la gente podrá comprobar 'in situ' "el salto cualitativo real" que supondrá la nueva Pasante del Topo en San Sebastián "precisamente allí donde se nota de verdad, en la vida cotidiana".

Pradales y la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, han comprobado este miércoles los avances en la obra de la pasante ferroviaria de San Sebastián, que se encuentran dando sus últimos pasos ante apertura del servicio del nuevo Topo este próximo sábado.

Los trenes comenzarán a rodar por sus 4,2 kilómetros y tres nuevas estaciones soterradas -Amara, Bentaberri y Kontxa-Zentroa-, todas ellas en la capital guipuzcoana, y con la eliminación del actual fondo de saco de la estación en superficie de Amara ese mismo día cambiará el sentido de la circulación del Topo en seis paradas existentes en Donostialdea.

En su intervención, Pradales ha destacado que "todo esto no habría sido posible sin la ambición y la visión a largo plazo de las instituciones vascas hace más de una década, sin la valentía que demostraron para arriesgar y realizar una apuesta transformadora".

"Hoy, nos toca a otros poner el colofón, pero nuestra responsabilidad es mantener esa misma mentalidad, pensar y soñar en grande, más allá de cálculos políticos y cortoplacismos para que las próximas generaciones puedan disfrutar de una Euskadi mejor", ha señalado, al tiempo que ha defendido que la movilidad "es un elemento esencial de un país avanzado y que funciona" y ha abogado por "seguir fortaleciendo un modelo vasco de transporte público de calidad y eficaz".

Por su parte, la consejera de Movilidad Sostenible ha resaltado que "todos los trabajos previos necesarios a la puesta en marcha de una obra de esta magnitud están pudiendo completarse en plazo y de la manera prevista", y ha recordado que la infraestructura está financiada y ejecutada íntegramente por el Gobierno Vasco.

"Estamos a menos de 72 horas para que la obra pública de mayor envergadura de la historia de San Sebastián y de Gipuzkoa se ponga en marcha; con un mejor servicio a lo largo y ancho del territorio, desde Zumaia hasta Irun", ha subrayado.

Además de los trabajos restantes, Imanol Pradales y Susana García Chueca han observado los remates en la colocación de la obra 'El eco de la bahía', del artista guipuzcoano Víctor Goikoetxea, una intervención artístico arquitectónica para superar un reto que planteaban los cañones de acceso a las estaciones de Kontxa-Zentroa y Bentaberri.

CAMBIO DE SENTIDO EN LA CIRCULACIÓN

Si bien hasta el pasado mes de febrero los trenes del Topo circulaban por la derecha, al contrario que el resto de la red de Euskal Trenbide Sarea (ETS) y Euskotren, que circula por la izquierda, en febrero se materializó la primera fase del cambio, denominado cambio de paridad, entre Hendaia y Galtzaraborda (Errenteria).

En esta segunda fase, el cambio de paridad se extenderá a las seis estaciones situadas entre Pasaia y Anoeta, incluyendo las de Altza, Herrera, Intxaurrondo y Loiola. ETS realizará en la noche del viernes al sábado el cambio de señalética, y tanto ETS como Euskotren reforzarán la atención en las estaciones, instalarán señalización específica y emitirán avisos por megafonía durante todo el servicio para recordar el cambio.

La modificación de andenes es necesaria para permitir la conexión ferroviaria Zumaia-Pasaia, sin transbordo, que será una realidad con la apertura de la nueva variante soterrada de 4,2 kilómetros que se estrenará el sábado.

Hasta ahora, la estación de Amara ha sido el punto en el que realizar el transbordo y el cambio del sentido de la circulación ya que los trenes procedentes de la costa circulaban por la izquierda y los del Topo, por la derecha. La eliminación del fondo de saco que supone la nueva pasante permitirá que todos los trenes circulen por la izquierda con lo que se optimizará el flujo de viajes, se reducirá el tempo de conexión y se mejorará la experiencia de viajeras y viajeros.

Aunque la línea del Topo sume 4,2 kilómetros y dos nuevas estaciones para llegar al barrio del Antiguo y al Centro, los tiempos del viaje en tren no se verán incrementados ya que los minutos que invierten en recorrer el nuevo tramo son prácticamente los que antes hacían falta para cambiar de cabina de conducción en Amara y regular la circulación.

Los tiempos de recorrido del nuevo tramo ferroviario serán de Lugaritz a Bentaberri 2 minutos, de Bentaberri a Kontxa/Zentroa 3 minutos, de Kontxa/Zentroa a Amara 2 minutos y de Amara a Anoeta 2 minutos.

ÚLTIMO HITO CONSTRUCTIVO

La noche del viernes al sábado el servicio ferroviario estará suspendido. Para dar por concluidas las obras, ETS realizará un último hito constructivo como es la conexión del nuevo trazado de San Sebastián con la vía actual a la altura de Morlans. Se trata de una operación de enlace "imprescindible", que consiste en desplazar 40 metros de forma lateral la vía férrea por la que actualmente circula el Topo para que enlace con el tramo nuevo.

Tras concluir estos trabajos técnicos, el nuevo Topo arrancará con sus frecuencias de metro -en términos ferroviarios aquellas que no superan los 10 minutos-. De esta manera, los 7,5 minutos que ya se están ofreciendo en la actualidad en la parte Este de Donostialdea se extenderán hacia la parte oeste del área metropolitana, de manera que las 11 estaciones entre Añorga y Pasaia se beneficiarán de este servicio mejorado.

Para ello, Euskotren realizará todos los días laborables un total de 276 circulaciones de trenes en sus nuevas líneas: E1 Matiko (Bilbao)/Zumaia - Pasaia, T0 Añorga - Pasaia, y T1 Lasarte Oria - Irun/Hendaia.

Precisamente, la conjunción de paso de estas tres líneas es la que permite alcanzar las frecuencias de 7,5 minutos en el tronco común Añorga - Pasaia y ofrecer una cadencia de trenes regular en todo el servicio de días laborables.

Así, la E1 Matiko/Bilbao-Pasaia tendrá servicio cada 60 minutos y la E1 Zumaia-Pasaia cada 30 minutos. La T1 Lasarte Oria-Hendaia será cada 30 minutos (cada 15 minutos entre Lasarte Oria e Irun) y la T0 Añorga - Pasaia cada 7,5 minutos.

En cuanto al servicio del fin de semana, la E1 Zumaia-Pasaia duplicará su servicio actual y pasará a tener servicio cada 30 minutos todo el año (los domingos por la mañana cada 60) y no sólo en verano como hasta ahora.

En la T0 Añorga-Pasaia habrá un tren cada 7,5 minutos, salvo el domingo por la mañana que será de 15 minutos. Esto hace que Altza y Pasaia vuelvan a mejorar el servicio que ya se duplicó en julio con la apertura de la pasante ferroviaria entre ambas estaciones.

En la T1 Lasarte Oria-Irun (lo que no es el tronco común Añorga - Pasaia) la frecuencia de sábados y domingos pasará a ser de 30 minutos a 15, mientras que en la T1 Lasarte Oria-Hendaia el servicio de fines de semana no se interrumpirá desde el primer tren del sábado hasta el último del domingo y se incrementará notablemente la frecuencia de la noche del sábado, con circulaciones cada 30 minutos, cuando ahora, en invierno, había una cada dos horas y en verano, una a la hora.