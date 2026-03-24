El lehendakari llama a combatir la manosfera y sus mensajes "misóginos y contrarios a la igualdad"

Pradales ha presididO la ceremonia de entrega del Premio Emakunde 2025 a la politóloga y activista Mentxu Ramilo Araujo - GAIZKA UCEDA-IREKIA

VITORIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a combatir los mensajes "misóginos y contrarios a la igualdad" difundidos a través del entramado de plataformas y redes digitales que conforman la llamada manosfera.

Pradales ha presidido este martes, en Vitoria-Gasteiz, la ceremonia de entrega del Premio Emakunde 2025 a la politóloga y activista Mentxu Ramilo Araujo, en reconocimiento a su aportación al conocimiento libre y al empoderamiento digital de las mujeres.

En su intervención, ha señalado que "la brecha de género en el mundo tecnológico es una realidad", y que "nos jugamos mucho en la dimensión digital".

De esa forma, ha lamentado "la proliferación de mensajes misóginos, contrarios a la igualdad, que tienen como público prioritario a las y los jóvenes" y que se difunden especialmente en el entorno digital.

"Sabemos que la llamada manosfera es una reacción orquestada ante los avances de la igualdad, pero es una realidad ante la que no podemos cerrar los ojos y debemos combatir", ha alertado.

El lehendakari ha destacado que el premio Emakunde concedido a Mentxu Ramilo "es un ejemplo en positivo, un ejemplo de aprovechamiento del espacio digital para impulsar la igualdad, para fomentar el empoderamiento de las mujeres y superar estereotipos sexistas".

"Gracias a personas como tú es posible mirar al mundo digital como un lugar de oportunidad; como un ámbito en el que, como dice el lema de la campaña del 8 de marzo de este año, demos espacio a la igualdad", ha afirmado, dirigiéndose a la premiada.

Pradales también ha agradecido la labor desarrollada por "el buen número de divulgadoras que trabajan junto a Mentxu Ramilo en esta imprescindible labor de visibilizar las contribuciones de miles y miles de mujeres".

"EJEMPLO INSPIRADOR"

El jurado del Premio Emakunde ha destacado en su fallo que la trayectoria de Mentxu Ramilo es "un ejemplo inspirador de cómo el conocimiento libre puede ser una herramienta poderosa para avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres".

Así, se ha destacado su implicación en el proyecto colaborativo y en red WikiEmakumeok, que acaba de cumplir diez años. Con esta iniciativa, ha logrado nutrir a la Wikipedia de mujeres referenciales, editoras, así como de contenidos con perspectiva feminista, con lo que lograr reducir las brechas de género a través de un conocimiento libre y corrigiendo la invisibilización de las mujeres en la cultura digital.

Por su parte, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, que también ha participado en la ceremonia, ha puesto en valor el trabajo realizado por Mentxu Ramilo a favor de la visibilización de las mujeres a través del proyecto colaborativo WikiEmakumeok, y ha hecho extensible este reconocimiento a todas las mujeres que impulsan esta iniciativa.

"A través de este proyecto ha nutrido la Wikipedia de mujeres referenciales, de mujeres editoras, así como de contenidos con perspectiva feminista", ha manifestado.