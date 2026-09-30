El Lehendakari preside el estreno del documental sobre el primer Gobierno Vasco con motivo de su 90 aniversario - JON RODRIGUEZ BILBAO

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha presidido esta tarde el estreno del documental 'Primer Gobierno Vasco, Eusko lur gainean zutunik', una producción realizada con motivo del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y que rinde homenaje al Ejecutivo formado en 1936 bajo la presidencia del Lehendakari José Antonio Agirre.

El estreno ha tenido lugar en la Sala Multibox de EITB, en un acto que ha permitido recordar y poner en valor la actuación de aquel primer Gobierno Vasco, constituido en un contexto marcado por la guerra y por uno de los momentos "más difíciles de la historia reciente de Euskadi".

El documental pone el foco, de manera especial, en los principios que guiaron la actuación de aquel Ejecutivo: "Democracia, Libertad y Justicia Social, valores que orientaron su acción de gobierno en unas circunstancias excepcionales", ha informado el Gobierno Vasco.

La producción ha sido creada expresamente con motivo del 90 aniversario por New Digital Media Euskadi, en colaboración con EITB y el Gobierno Vasco, y reconstruye la acción de gobierno civil desarrollada por aquel primer Ejecutivo.

Para ello, el documental combina entrevistas con personas expertas, testimonios de familiares de los primeros consejeros, imágenes de la época y visitas a algunas de las sedes más emblemáticas vinculadas a aquel Gobierno Vasco, ofreciendo una mirada sobre la dimensión política e institucional de una experiencia de gobierno desarrollada en plena Guerra Civil.

El estreno se enmarca en el programa de actos conmemorativos del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco, una efeméride que permite recuperar la memoria de aquella primera experiencia institucional y "poner en valor los principios democráticos, de libertad y justicia social que formaron parte de su legado", ha concluido el ejecutivo.