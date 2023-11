El lehendakari reconoce a 26 nuevos investigadores que desarrollarán su labor en centros y universidades vascas

Urkullu destaca que desde su inicio en 2007, el programa de Ikerbasque "no ha parado de crecer" y prevé contar con 400 investigadores en 2024



VITORIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha entregado este martes un reconocimiento a 26 nuevos investigadores e investigadoras de todos los ámbitos del conocimiento, que desarrollarán su labor en las universidades y centros de investigación de Euskadi en los próximos años, a través de los programas Ikerbasque.

Urkullu ha presidido este martes en el Parque Tecnológico de Álava la entrega de este reconocimiento en un acto que ha contado con la participación del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, el director científico de Ikerbasque, Fernando Cossío, y representantes del Departamento de Educación y del Sistema Vasco de Ciencia.

En su intervención, Urkullu ha afirmado que "a la hora de retener el talento local, es indispensable competir con las mejores universidades o centros de investigación del mundo".

En este sentido, ha afirmado que "en este proceso de fidelización del talento es fundamental contar con Ikerbasque", entidad sobre la que ha subrayado que está siendo capaz de "retener el talento local y de atraer el de fuera". "Es un éxito continuado que debemos transmitir a la sociedad vasca", ha manifestado.

El lehendakari ha indicado que este programa de Ikerbasque comenzó en 2007 y ha subrayado que "desde entonces no ha parado de crecer". Urkullu ha recordado, asimismo, que "si todo va según lo previsto", se prevé contar con 400 personas investigadoras en 2024.

Tras destacar que Ikerbasque "es una inversión clave en Euskadi", ha recordado que el presupuesto este año para programas de atracción de talento en investigación, así como para programas competitivos y estratégicos, alcanza los 109 millones de euros. Además, ha manifestado que Ikerbasque recibirá en 2024 más de 40 millones de euros, lo que supone un incremento del 67% respecto al inicio de la legislatura.

El Ejecutivo vasco ha recordado que los programas de Ikerbasque "persiguen un claro objetivo de atracción y retención de talento", ya que se trata, por una parte, de atraer a quienes están desarrollando su labor investigadora en el extranjero, "poniendo especial énfasis en el retorno del personal investigador del País Vasco que en algún momento de su carrera marchó fuera"; y por otra, ofrecer oportunidades para consolidar su trayectoria a quienes ya se encuentran investigando en Euskadi.

De los 26 investigadores que este martes han recibido su reconocimiento de manos del lehendakari, diez son vascos y que o bien han retornado a Euskadi a través de estos programas, o han conseguido consolidar su posición investigadora.

Asimismo, ha recordado que la convocatoria Research Professor está dirigida a investigadores consolidados con amplia experiencia internacional y capacidad de liderazgo.

A través de esta convocatoria en 2023 se han incorporado seis nuevos investigadores, entre los que se encuentra Marcin Balcerzyk, doctor en Ciencias Físicas por el Instituto Soltan de Estudios Nucleares de Polonia, que tras realizar diferentes estancias de investigación en centros de EEUU y Europa, se ha incorporado a Bioaraba, donde investigará sobre la mejora de tratamientos de cáncer a través de técnicas de protonterapia.

El programa Research Fellow, por su parte, es una iniciativa específicamente diseñada para atraer y mantener en el País Vasco a personas jóvenes expertas en diversas ramas del saber, con objeto de "crear una cantera" de investigadores.

Gracias al programa Research Fellow, en 2023 se han incorporado 14 personas, entre las que se encuentra la donostiarra Amaia Carrión. Realizó su doctorado en el Max Planck Institute for Psycholinguistics (Nijmegen, NL) sobre las bases genéticas de la dislexia, y actualmente investiga sobre la relación entre genes-cerebro y lectura en el BCBL Basque Center for Brain, Language and Cognition.

Las dos convocatorias se completan con el programa Research Associate, que busca "ser un puente" entre estas dos categorías, con el objetivo de que Ikerbasque pueda cubrir las diferentes etapas de la carrera investigadora, completando las ofertas ya existentes a investigadores jóvenes y a personas consolidadas en su carrera científica. Con este programa han sido seis las personas incorporadas este año.

375 INVESTIGADORES

Actualmente Ikerbasque cuenta con 375 investigadores entre Research Professor (190), Research Associate (95) y Research Fellow (90), que han sido incorporados al Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Ejecutivo ha subrayado que universidades y centros de I+D del País Vasco se están beneficiando con las aportaciones de expertos en los más diversos campos, que abarcan desde las ciencias experimentales a las humanidades, pasando por la medicina, los estudios técnicos y de ingeniería o las ciencias sociales.

Además, ha señalado que Ikerbasque es el resultado de una iniciativa del Gobierno Vasco que pretende "reforzar la apuesta por la investigación científica que desde hace años realizan tanto las administraciones como las universidades y empresas de la comunidad autónoma y que quedó plasmada en la elaboración den el Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación".

Para contribuir a este esfuerzo por posicionar a Euskadi entre las potencias más relevantes en I+D+i, Ikerbasque tiene como eje fundamental de su actuación servir como polo de atracción de talento investigador.