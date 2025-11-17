El Lehendakari refuerza en París las relaciones institucionales, europeas y culturales Euskadi-Francia

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, realizará entre este martes y miércoles, 18 y 19 de noviembre, un viaje oficial a París con el objetivo de reforzar las relaciones institucionales, europeas y culturales Euskadi-Francia.

Acompañado por el secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero, y la delegada de Euskadi en Francia, Arantza López de Munain, el Lehendakari mantendrá encuentros con responsables políticos, académicos y culturales de primer nivel, "consolidando la posición de Euskadi como un actor comprometido con Europa y con proyección internacional propia", según ha informado Lehendakaritza.

La agenda comenzará este martes con un encuentro de trabajo en el Instituto Jacques Delors, centro de referencia en la reflexión sobre el futuro de la Unión Europea. Allí, el Lehendakari compartirá la visión de Euskadi sobre los principales desafíos europeos, como la competitividad industrial, la cohesión territorial o la transición ecológica.

Posteriormente, ofrecerá una conferencia en Sciences Po Paris titulada 'Euskadi in the face of a changing world order', moderada por Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores de España y actual decana de la Paris School of International Affairs.

Sciences Po es una de las instituciones universitarias más prestigiosas de Francia y de Europa, especializada en ciencias sociales, ciencias políticas, relaciones internacionales, derecho, economía, historia y sociología.

Durante la tarde, el Lehendakari se reunirá con Carole Delga, presidenta de la Asociación de Regiones de Francia, para abordar los retos comunes de las regiones europeas en materia de descentralización, cohesión y movilidad.

Más tarde, se celebrará un encuentro con la diáspora vasca en París, organizado por la Delegación de Euskadi en Francia y la Pariseko Eskual Etxea, que servirá para fortalecer los vínculos con la comunidad vasca residente en Francia.

De cara a la agenda de este miércoles, el Lehendakari mantendrá una reunión con Catherine Chabaud, recién nombrada ministra delegada para el Mar y la Pesca en el Gobierno de la República Francesa, con quien abordará la cooperación en materia europea, y marítima, en aras de materializar la futura creación de la Macroregión Atlantica.

Asimismo, Imanol Pradales se reunirá con Valérie Pécresse, presidenta del Consejo Regional de Île-de-France, con quien analizará oportunidades de colaboración en innovación, desarrollo sostenible y economía del conocimiento. Île-de-France, cuya capital es París, es la principal región económica de Francia y una de las más importantes de Europa.

INSTITUTO ETXEPARE

El viaje culminará con la celebración del 15º aniversario del Instituto Etxepare Euskal Institutua en la Biblioteca Nacional de Francia (BnF), un acto que simboliza la proyección internacional de la lengua y la cultura vascas.

En el evento, al que acudirá acompañado de la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, se contará con la participación del presidente de la BnF, Gilles Pécout. Con esta visita, el Lehendakari reafirma "el compromiso de Euskadi con Europa, con su diáspora y con la promoción internacional de su identidad cultural", ha subrayado Lehendakaritza.