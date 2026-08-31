Leioa celebra un casting y desfile de moda local para apoyar y dar visibilidad al comercio del municipio en septiembre

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia) ha puesto en marcha 'Leioa Modan', una iniciativa destinada a apoyar, promocionar y dar visibilidad al comercio local, con especial protagonismo de los establecimientos y profesionales de los sectores de la moda, la estética y la belleza. La propuesta, que se celebra en septiembre, consta de un casting previo el viernes día 4 y un desfile el día 24.

Según ha detallado el consistorio, el desfile se celebrará en el Palacio Artaza en el que los comercios locales mostrarán sus productos y propuestas. La particularidad de esta pasarela será que los modelos serán vecinos y vecinas de Leioa que quieran participar en la iniciativa, sin necesidad de contar con experiencia previa ni ser profesionales de la moda.

El Ayuntamiento pretende así acercar a la ciudadanía la variedad y calidad del comercio local y poner en valor el trabajo de sus establecimientos y profesionales, además de fomentar el consumo de proximidad y reforzar el vínculo entre el comercio y las personas que viven en el municipio.

Según ha explicado el Consistorio vizcaíno, la iniciativa busca contribuir a mantener unas calles "vivas" y un tejido comercial cercano y diverso.

CASTING ABIERTO

Para seleccionar a las personas que participarán en el desfile, este viernes, 4 de septiembre, se celebrará un casting abierto en Behargintza Leioa, ubicado en Mendibil Kalea, 3, entre las 16.00 y las 20.00 horas.

La convocatoria está dirigida a vecinos y vecinas que quieran sumarse a la iniciativa y vivir la experiencia de participar en el desfile, sin que sea necesario contar con experiencia previa. Las personas interesadas podrán acudir directamente a Behargintza durante el horario establecido, donde se les realizará una fotografía para el proceso de selección, se recogerán sus datos y se les facilitará la información necesaria sobre su participación.