Lemoa (Bizkaia) celebra una jornada para reflexionar sobre migración y abordar la convivencia en un contexto diverso

BILBAO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lemoa ha celebrado la jornada "Orden y compromiso: diálogos sobre los retos y oportunidades de la migración en nuestro entorno", un espacio de reflexión compartida que ha reunido a vecinos, agentes sociales y personas expertas para abordar la convivencia en un contexto diverso.

La jornada, compuesta por dos exposiciones y una mesa redonda, ha servido para conocer diferentes realidades culturales y "sensibilizarse sobre las políticas públicas que deben acompañar a la sociedad al respeto, la igualdad y la cohesión", según ha explicado el consistorio.

La alcaldesa de Lemoa, Esther Iturrioz, ha invitado a la ciudadanía a reflexionar sobre el "Lemoa diverso y multicultural" y ha subrayado la necesidad de "construir un Lemoa inclusivo, en el que todas las personas tengan cabida".

Entre las principales ideas planteadas, ha destacado cómo la migración "constituye un reto y una oportunidad estratégica para el futuro del municipio", poniendo el foco en "la integración, la convivencia y el aprovechamiento del talento diverso".

En relación a la seguridad, ha advertido que no aceptan "mezclar migración y delincuencia", al tiempo que ha asegurado que no se van a quedar "de brazos cruzados y dejar que los delitos queden impunes sea quien sea quien los cometa".

Tras la apertura institucional, Nora Halouani, representante de la Asociación Cultural de Lemoa Ayur Ilargia Kultura Elkartea, ha compartido brevemente su experiencia personal, aportando una mirada cercana sobre los procesos de integración y la vida cotidiana en el municipio.

TESTIMONIOS PARA COMPRENDER LA DIVERSIDAD

La jornada ha continuado con las intervenciones de Hajar Samadi, miembro de la comunidad musulmana en Euskadi, y Lida Nori, de origen afgano. Ambas han ofrecido perspectivas complementarias sobre la diversidad cultural, la convivencia y los derechos.

Hajar Samadi ha aportado una visión práctica sobre la convivencia en contextos diversos, abordando cuestiones relacionadas con la percepción social de la comunidad musulmana, los estereotipos y su contribución a la sociedad.

Por su parte, Lida Nori ha acercado la realidad de Afganistán, poniendo especial atención en la situación de las mujeres y en los cambios sociales experimentados en las últimas décadas.

La jornada ha incluido una tertulia abierta donde se han abordado cuestiones como la relación entre convivencia y seguridad, las dificultades que enfrentan las personas migrantes o la importancia del idioma en los procesos de integración.

Desde el Ayuntamiento han agradecido expresamente la implicación del colectivo Emigrados sin Fronteras, que ha cedido su exposición a Lemoa, lo que ha ayudado, según el consistorio, a "visibilizar realidades y situaciones que viven cada día muchas de las personas venidas de otros países, así como la asistencia de todas las personas que acudieron a la jornada".

La iniciativa, ha asegurado el Ayuntamiento, "refuerza el compromiso municipal con la convivencia, el respeto y la construcción de una comunidad diversa, en la que el diálogo y el conocimiento mutuo se consolidan como herramientas fundamentales para avanzar, donde nadie tenga que renunciar a lo que es para poder formar parte".