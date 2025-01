La leyenda del blues Jimmie Vaughan recibirá el IV Premio Bilbao Blues Festival en su único concierto en el Estado

Un bluesman que camina guitarra en mano con el puente de La Salve de fondo, protagoniza la imagen del cartel del festival de este año

BILBAO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de Bilbao Blues Festival, que se celebrará del 25 al 27 de julio con el Arenal bilbaíno como escenario principal, premiará a la leyenda del blues Jimmie Vaughan, ganador de cuatro Grammys, que recibirá la 'txapela' que le acredita como premiado en el concierto que ofrecerá en la Villa, el único el Estado.

Según ha indicado el consistorio bilbaíno, Jimmie Vaughan (Texas, 1951), formó el 1976 la mítica banda The Fabulous Thunderbirds con el cantante y armonicista Kim Wilson, el bajista Keith Ferguson y el batería Mike Buck. Tras abandonar esta formación en 1989, comenzó una "fulgurante" carrera como solista.

El director del certamen, Carlos Malles, ha señalado que, "poco a poco el festival se ha ido asentando, se ha ido convirtiendo en una parte importante dentro del calendario de festivales de la ciudad y ya es un referente a nivel internacional".

Este año ha dicho que están "especialmente contentos por poder poner la txapela nada menos que a Jimmie Vaughan". "Llevábamos muchísimos años detrás de él pero siempre ha habido alguna complicación que lo había hecho imposible. El público volverá a disfrutar de un gran festival con Vaughan y el resto de artistas que anunciaremos próximamente", se ha felicitado.

La concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver, ha precisado que el reconocimiento a este legendario artista "es una de las mejores maneras de abrir el festival del presente año, un comienzo que dará paso a una nueva cita cultural que ya ha conseguido asentarse con nombre propio a nivel internacional". "Y el blues de Vaughan es un gran aval de este sello de calidad que estamos ofreciendo en Bilbao", ha remarcado.

Jimmie Vaughan (Oak Cliff, Texas, 1951), uno de los guitarristas más sobresalientes de la historia del blues americano, atesora cuatro Premios Grammy y ocho nominaciones a lo largo de su exitosa carrera. Animado por su padre, comenzó a tocar a muy temprana edad, haciendo también como mentor y profesor de su hermano pequeño Stevie Ray, considerado una de las más grandes leyendas de la guitarra, fallecido prematuramente en un accidente aéreo en 1990 a la edad de 35 años.

A mediados de los 70 creó junto a Wilson The Fabulous Thunderbirds, banda que modernizó y refrescó el blues de la época y en la que grabó siete discos hasta 1990, cuando emprendió el proyecto "Family Style" junto al venerado Stevie Ray, desaparecido poco después.

Vaughan retomó su carrera en solitario tres años después. Hasta la fecha, además de protagonizar múltiples colaboraciones, ha lanzado cinco trabajos discográficos: "Strange Pleasure" (1994), "Out there" (1998), "Do you Get the Blues?" (2001) y "Plays Blues, Ballads & Favourites" (2010) y "Baby please come home" (2019).

CARTEL

Por otro lado, han explicado que el cartel de la cuarta edición de Bilbao Blues Festival "resalta la vinculación de este gran certamen musical con la esencia de la capital vizcaína a través de uno de sus puentes más emblemáticos: el de La Salve". La ilustración es obra del estudio vasco Moriskette, dirigido por Sergio Pérez Berasategi, que ha firmado la imagen del certamen desde su primera edición.

"Queríamos captar el espíritu viajero del blues y su conexión con Bilbao. Nos inspiramos en la figura de un bluesman errante, un caminante con la guitarra en mano como único equipaje, llevando consigo historias y melodías. Su paso firme junto al Puente de La Salve simboliza la entrada al corazón de la ciudad, un lugar de bienvenida y encuentro que refleja la esencia abierta del festival y del propio Bilbao", ha explicado Berasategi.

Inspirado en el concepto clásico del género, "Walking Blues", ha precisado, "hemos querido que el cartel reflejara no solo la tradición del género, sino también el carácter único de la Villa".

Este diseño, fiel a la línea gráfica de otras ediciones, "busca resonar tanto con las personas amantes del blues como con quienes ven en Bilbao una ciudad que, al igual que el festival, nunca deja de avanzar y contar nuevas historias". "Porque este año, el blues no solo pasa por Bilbao: entra caminando directamente a su corazón", ha subrayado Malles.