Libertad provisional sin fianza para el joven acusado de administrar la cuenta de Instagram 'Blocus Bilbao'

Vehículo incendiado en los altercados de Bilbao - HUMBERTO BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia de Bilbao ha acordado este sábado la libertad provisional sin fianza del joven detenido por la Policía Nacional este viernes en la capital vizcaína acusado de ser el administrador de la cuenta de Instagram 'Blocus Bilbao' "desde la que se llamaba a provocar incidentes".

Según fuentes del TSJPV, el joven, que se encuentra ahora en libertad provisional, tiene la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado y cuantas veces sea llamado durante la instrucción del procedimiento.

Este viernes agentes de la Policía Nacional detuvieron en Bilbao a un joven de 20 años, administrador de la cuenta de Instagram 'Blocus Bilbao', como presunto autor de delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos y conspiración para cometer delitos contra la propiedad y pertenencia a grupo organizado.

La investigación apunta a que el arrestado gestionaba también un canal de Telegram desde el que se convocó una manifestación para este sábado, cuando se ha decretado su libertad provisional sin fianza.

En el canal se efectuaban llamamientos expresos a provocar incidentes en el centro de Bilbao. También se señalaban establecimientos comerciales como posibles objetivos, seleccionados por la relevancia de los negocios y la calidad de los productos que ofrecían.

Asimismo, según la información recabada por los investigadores, en el canal se compartían manuales para la confección de artefactos explosivos, incluidos materiales procedentes de páginas relacionadas con grupos terroristas árabes, e instrucciones para la elaboración de cócteles molotov. También se instaba a difundir estos contenidos para atraer a más participantes a la movilización.