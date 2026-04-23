Libreros piden a Ayuntamiento de Bilbao un sistema de compra para bibliotecas municipales "equilibrado y diversificado"

Koldo Bilbao, Gonzalo Olabarria, Javier Cámara, Danele Sarriugarte, Javier de Isasi y Asier Muniategi - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Libreros de Bizkaia, Javier Cámara, ha solicitado al Ayuntamiento de Bilbao, en la apertura de las casetas del Día del Libro, un sistema de compra de libros para las bibliotecas municipales mediante un reparto "equilibrado y diversificado" porque el pliego de 2023, con un valor estimado del contrato de 465.101 euros dividido en 2 lotes, supone que "un máximo de dos librerías sean adjudicatarias".

Cámara ha tomado parte este jueves en la presentación oficial del espacio habilitado en la Plaza de las Mujeres, en Bailén, junto al concejal de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarria; el responsable de ferias de la Cámara del Libro de Euskadi, Asier Muniategi; y Koldo Bilbao, responsable de Cultura y Personas en BBK Fundazioa, que colabora en la organización de la cita, junto al Consistorio bilbaíno.

La ceremonia ha tenido lugar en las casetas de libros instaladas a lo largo del paseo, que permanecerán abiertas hasta las 21.00 horas, y acto en el que Cámara ha recordado que el gremio ha iniciado una campaña de sensibilización para modificar el actual sistema propuesto por el Ayuntamiento y ante el conocimiento de que "está trabajando sobre un nuevo pliego donde la música que nos llega iguala o empeora al anterior" ha lamentado.

Tal y como ha destacado el presidente del gremio de librerías de Bizkaia, que integra a 49 comercios, "lo que tenemos que celebrar es la fiesta de este objeto que, en el mundo actual tiene una enorme función, ya que vivimos en una sociedad en que la incertidumbre y el nihilismo empiezan a campar a sus anchas".

Cámara ha remarcado que el libro, "dentro de la cultura, tiene un papel a destacar en un día como el de hoy" aunque, ha añadido, "muchas veces pienso que es casi un objeto reivindicativo en la medida en que va en contra de todo lo que tiene la sociedad contemporánea: hace pensar, reflexionar y genera empatía".

CIFRAS 2025

Por otro lado, el presidente del gremio de librerías ha avanzado que las cifras de 2025 suponen una caída del 6% en venta de libros (tanto en España como en el País Vasco) y del 3,7% en facturación.

A la vista de estos datos, Cámara ha dicho que "parecen indicar el fin de ciclo alcista del que se ha disfrutado desde la pandemia y que se entra en un nuevo momento en el que el sector no sabe aún qué se va a encontrar y desconoce cuáles son los motivos de esta caída de ventas".

"Lo que sí tenemos claro es que las cadenas de librerías están incrementando su importancia en el mercado frente a las librerías independientes", ha enfatizado seguidamente.

En este punto, ha incidido en que "los grandes grupos editoriales copan cada vez más porcentaje del mercado y está claro que estamos en un sector donde los grandes se están haciendo más grandes".

Frente a esto, ha añadido, "hoy, las librerías independientes reivindicamos también nuestro papel, puesto que, al ser más heterogéneos, tenemos más diversidad y un criterio propio".

En el marco de la celebración, se ha procedido a la entrega de los Premios "Farolillos de Papel", que la Asociación de Libreros de Bizkaia otorga anualmente para reconocer las obras más destacadas, tanto en euskera como en castellano, así como la trayectoria de escritores y la labor de los medios en la divulgación literaria.

Este año las personas galardonadas han sido Danele Sarriugarte, por su obra "Beste zerbait" y Javier De Isusi, por "El año en que fuimos Reyes", quienes han recibido sus premios de manos de Gonzalo Olabarria y Koldo Bilbao.